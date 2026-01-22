O șoferiță a provocat pagube de 1,2 milioane de euro în timp ce încerca să iasă cu mașina dintr-o parcare, în Germania

O șoferiță a provocat pagube de 1,2 milioane de euro într-un accident FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

În orașul german Wertheim, o tânără a provocat, într-un timp foarte scurt, pagube uriașe cu mașina ei, în timp ce încerca să iasă din parcare și a apăsat prea tare pedala de accelerație.

Potrivit poliției, femeia de 22 de ani își parcase Mercedesul CLA într-un parc de încărcare electrică. Când a vrut să părăsească locul de parcare, a intrat în coliziune cu un Mercedes GLC care intra în parcare. Acest lucru s-a întâmplat, spun polițiștii, pentru că a apăsat brusc accelerația. Doar Mercedesul GLC a suferit avarii în valoare de 80.000 de euro, potrivit Tag24.

Însă necazurile femeii erau doar la început. „Probabil speriată, doamna a apăsat în mod repetat pedala de accelerație și a lovit o stație de încărcare”, se mai arată în comunicatul poliției. Astfel s-au produs pagube în valoare de 10.000 de euro.



Ulterior, tânăra de 22 de ani a trecut cu mașina peste gardul incintei, care a fost de asemenea avariat, iar în acest caz paguba a fost de 2.000 de euro.

În cele din urmă, șoferița a izbit Mercedesul de un container maritim. În acesta se afla un sistem de stocare a energiei de înaltă calitate, împreună cu instalația de control. Atât containerul, cât și conținutul au fost avariate, iar valoarea pagubei a fost evaluată la 1 milion de euro.

Și mașina femeii a suferit avarii în valoare de 100.000 de euro.

Potrivit poliției, pagubele totale se ridică la aproximativ 1,2 milioane de euro. Singura consolare a șoferiței este că nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Din fericire, în acest accident incredibil nu au existat persoane rănite.