"O soluție fără precedent". Turla unei biserici de 700 de ani din Londra, suspendată deasupra unui șantier pentru o clădire de birouri

Turla unei biserici de 700 de ani din Londra, suspendată deasupra unui șantier pentru o clădire de birouri. FOTO: X

O turlă de biserică, veche de 700 de ani, a fost suspendată la 13,7 metri deasupra unui șantier din Londra, unde urmează să se construiască o clădire de birouri.

Turla bisericii All Hallows Staining a fost amplasată pe stâlpi, deasupra unui şantier de excavare de 5.574 de metri pătraţi situat pe strada Fenchurch 50 din capitala britanică.

Dezvoltatorii au descris-o soluția "o realizare inginerească fără precedent", scrie Agerpres.



All Hallows Staining Kulesi, 50 Fenchurch Projesi Kapsamında Canlandırılıyor.



2028 yılında tamamlanması beklenen 50 Fenchurch Street projesi, Eric Parry Architects tarafından tasarlanıyor.



?: @fred_Mills / @theb1m / Eric Parry Architects#arkitekt #architecture #mimarlık pic.twitter.com/8CYtWOlBrh — Arkitektcom (@arkitektcom) September 23, 2025

O ceremonie a avut loc marţi pe şantier, după îndepărtarea a peste 125.000 de tone de pământ de sub turlă, pentru a face loc unei clădiri de birouri de 60.386 de metri pătraţi. Practic, turla stă acum pe o structură metalică de susținere, în timp ce sub ea se construiește fundația și subsolurile noii clădiri.

Când lucrările la subsol vor fi gata, turla va fi din nou „conectată” la nivelul parterului complexului, devenind parte integrată a spațiului urban reamenajat, care va include și o zonă verde publică.



Proiectul urmează să fie finalizat în 2028.

"'Fifty Fenchurch Street' este un proiect remarcabil şi sunt încântat să particip la această ceremonie unică, ce marchează o etapă importantă în construcţia acestui proiect emblematic de 36 de etaje. Proiecte de dezvoltare precum acesta din Londra evidenţiază poziţia capitalei noastre ca destinaţie de top la nivel mondial pentru investiţii ale companiilor de renume", a declarat Howard Dawber, viceprimarul Londrei pentru afaceri şi dezvoltare economică, prezent la ceremonie.