O stradă din Irlanda de Nord ce purta numele fostului prinț Andrew va fi redenumită: „El nu mai reprezintă valorile oraşului”

1 minut de citit Publicat la 16:50 26 Noi 2025 Modificat la 16:50 26 Noi 2025

Andrew a respins întotdeauna acuzaţiile Virginiei Giuffre. Foto: Profimedia Images

Un consiliu municipal din Irlanda de Nord a votat redenumirea unei străzi care purta numele fratelui regelui Charles al III-lea, fostul prinţ Andrew, după căderea în dizgraţie a acestuia ca urmare a legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Andrew Mountbatten nu mai reprezintă valorile oraşului Carrickfergus”, a declarat marţi pentru AFP Aaron Skinner, consilierul municipal local care a iniţiat această măsură, adoptată în unanimitate luni.

Această municipalitate reuneşte mai multe localităţi din provincia britanică, inclusiv Carrickfergus, cu o populaţie de peste 27.000 de locuitori.

Carrickfergus este primul oraş din Regatul Unit care decide să redenumească una dintre străzile sale care purta numele fostului prinţ. La sfârşitul lunii octombrie, Charles al III-lea i-a retras lui Andrew toate titlurile din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

„Având în vedere măsurile luate de Palat pentru a-i retrage titlurile, am considerat că a sosit momentul să facem acest lucru”, a adăugat alesul local.

Noul nume al străzii, cunoscută anterior drept "Prince Andrew Way", nu a fost încă stabilit. Printre variantele evocate se numără "Princess Catherine", cu referire la Kate, soţia prinţului moştenitor William, sau pur şi simplu "Elizabeth II", potrivit aceluiaşi ales local.

Locuitori intervievaţi de AFP au salutat această decizie.

Printre aceştia se numără Lesley Rockett, o asistentă socială care a fost profund marcată de lectura memoriilor postume ale Virginiei Giuffre, principala acuzatoare a lui Jeffrey Epstein şi a lui Andrew.

„Strada ar fi trebuit să fie redenumită imediat după apariţia cărţii Virginiei Giuffre”, a reacţionat ea, subliniind că volumul este "devastator" pentru Andrew.

În memoriile sale postume, Virginia Giuffre, care s-a aflat mult timp sub controlul llui Jeffrey Epstein, îşi menţine acuzaţiile la adresa lui Andrew, detaliind cele trei raporturi sexuale forţate pe care susţine că le-a avut cu acesta.

Andrew a respins întotdeauna acuzaţiile Virginiei Giuffre. În 2022, el a încheiat cu aceasta un acord financiar pentru a pune capăt unei acţiuni în justiţie în Statele Unite.