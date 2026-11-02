O țară din Europa oferă 2.000 de euro pentru fiecare bebeluș născut săptămâna aceasta. Părinții pot retrage banii după un an

2 minute de citit Publicat la 09:43 02 Noi 2026 Modificat la 09:48 02 Noi 2026

Fiecare copil născut în Muntenegru între 31 octombrie și 6 noiembrie 2026 va primi câte 2.000 de euro. Foto: Getty Images

Fiecare copil născut în Muntenegru între 31 octombrie și 6 noiembrie 2026 va primi câte 2.000 de euro, bani care vor fi depuși într-un cont de economii deschis pe numele său. Inițiativa aparține Băncii Centrale a Muntenegrului și băncilor comerciale din țară și face parte dintr-o campanie desfășurată de 23 de ani, prin care autoritățile vor să încurajeze economisirea încă de la cele mai mici vârste.

Campania, intitulată „Primul pas către un viitor sigur”, este organizată cu ocazia Săptămânii Economisirii, scrie Blic.

Guvernatoarea Băncii Centrale a Muntenegrului, Irena Radovic, și președinții consiliilor de administrație ale băncilor comerciale au semnat un acord pentru continuarea programului, prin care familiile primesc un sprijin financiar destinat economiilor copiilor nou-născuți.

„Prin această inițiativă, care se desfășoară de aproape două decenii și jumătate, sprijinim familiile și pe cei mai tineri deponenți, încurajând în același timp economisirea, educația financiară și o atitudine responsabilă față de bani încă de la cele mai mici vârste”, a declarat Irena Radovic.

Guvernatoarea a amintit și două proiecte importante pentru sistemul financiar al țării: aderarea Muntenegrului la zona SEPA și introducerea sistemului de plăți instant TIPS.

Potrivit acesteia, cele două proiecte au contribuit la modernizarea sistemului de plăți și la apropierea Muntenegrului de spațiul financiar european, oferind populației și companiilor posibilitatea de a face transferuri mai rapide, mai sigure și mai ieftine.

„Aceste rezultate confirmă angajamentul nostru de a crea condiții mai bune pentru generațiile viitoare”, a adăugat Radovic.

Care sunt condițiile pentru a primi cei 2.000 de euro

Potrivit acordului semnat, fiecare copil născut în Muntenegru în perioada 31 octombrie - 6 noiembrie 2026 poate beneficia de un depozit inițial de 2.000 de euro, dacă părinții îi deschid un cont de economii la una dintre băncile participante.

Banii sunt acordați în mod egal de Banca Centrală a Muntenegrului și de banca comercială la care este deschis contul. Fiecare instituție contribuie cu 1.000 de euro.

Suma va fi depusă într-un cont de economii pe o perioadă de un an. La finalul acestei perioade, părinții vor putea alege dacă retrag banii sau continuă să economisească.

De la lansarea campaniei, 2.926 de copii din Muntenegru au beneficiat de un prim cont de economii. Pentru acest program, Banca Centrală și băncile comerciale au alocat până acum peste 1,3 milioane de euro.

Pe lângă sprijinul financiar acordat nou-născuților, Săptămâna Economisirii include și ateliere și prezentări pentru elevii din școlile primare și licee, în cadrul cărora aceștia învață cum să își gestioneze responsabil banii.

Totodată, sâmbătă, 31 octombrie, a fost programată cea de-a doua ediție a competiției naționale de robotică „Robofin”, dedicată educației financiare.

Evenimentul este organizat de Banca Centrală a Muntenegrului, Ministerul Educației, Științei și Inovării și Fondul pentru Inovare.

Prin aceste activități, autoritățile și băncile din Muntenegru urmăresc să îi familiarizeze pe copii și tineri cu importanța economisirii și să îi ajute să își formeze obiceiuri financiare sănătoase încă de la vârste mici.