Orașul care a devenit „capitala” mondială a traficului de organe. Victimele ar fi „ucise la comandă”

Oficial, până la 100.000 de transplanturi ar fi efectuate anual în China. Foto: Getty Images

Mai multe proteste au avut loc recent în mai multe orașe din lume împotriva a ceea ce activiștii descriu drept o amplă operațiune de recoltare forțată de organe în China, care ar viza în special practicanți Falun Gong aflați în detenție, scrie Mirror.

Potrivit mărturiilor unor supraviețuitori, diferite persoane ar fi fost „ucise la comandă” într-o rețea uriașă de trafic de organe, alimentată de intermediari care direcționează părți ale corpului către centre de transplant aflate sub control guvernamental.

Recoltarea de organe este de ani buni o problemă majoră în China. Oficial, până la 100.000 de transplanturi ar fi efectuate anual, majoritatea provenind de la donatori voluntari înscriși în programe gestionate de statul comunist. Cu toate acestea, de mult timp există acuzații potrivit cărora organele ar fi fost prelevate cu forța de la deținuți, o practică extrem de profitabilă, estimată la miliarde de dolari pe an.

Dus la spital împotriva voinței sale

Un bărbat identificat drept Cheng, considerat unul dintre primii supraviețuitori care au vorbit public despre aceste abuzuri, a declarat că a fost închis și dus la spital împotriva voinței sale. S-a trezit conectat la tuburi de oxigen, cu o incizie proaspătă de aproximativ 35 de centimetri. Ulterior, a aflat că îi lipsesc părți din plămân și ficat.

Cheng a fost arestat în 2002 după ce a cerut public încetarea persecuției guvernamentale împotriva mișcării spirituale Falun Gong, interzisă de Partidul Comunist Chinez. Potrivit mai multor organizații internaționale, practicanții Falun Gong, alături de alți adepți ai qigong-ului budist, ar fi fost vizați în mod special pentru traficul de organe.

”Mi-au injectat ceva. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram pe un pat de spital”

El susține că a fost imobilizat de șase gardieni după ce a refuzat să semneze documente prin care își dădea consimțământul pentru intervenție și că i s-a administrat o injecție forțată.

„Mi-au injectat ceva. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram pe un pat de spital, cu tuburi în nas, intrând și ieșind din starea de conștiență. Din bandajul de pe lateral curgea un lichid amestecat cu sânge”, a povestit el.

Cheng afirmă că, după intervenție, a fost trimis din nou în închisoare și programat pentru o a doua operație câțiva ani mai târziu, moment în care a crezut că „urma să fie omorât”.

Într-o notă oficială de politică și informații, actualizată la 30 ianuarie, autoritățile britanice au menționat că practicanții Falun Gong aflați în detenție sunt „raportați ca fiind supuși unor forme variate de coerciție fizică și psihologică, inclusiv tortură, pentru a fi forțați să renunțe la convingerile lor”.

China neagă existența practicilor

Deși statul chinez neagă existența acestor practici, documentul menționează decese în detenție și arată că recoltarea forțată de organe este „raportată la scară semnificativă”, atât înainte, cât și după deces. Estimările indică zeci de mii de transplanturi anual încă din anul 2000, cu rapoarte credibile care vorbesc despre prelevări fără consimțământ și despre deținuți Falun Gong identificați drept „o sursă principală de organe”.

Nota subliniază că, în pofida negărilor oficiale, mărturiile supraviețuitorilor și investigațiile în curs indică o practică sistematică și continuă. Tribunalul China, într-o hotărâre din 2020, a concluzionat că „nu există dovezi că aceste practici ar fi fost oprite”.

Coaliția Internațională pentru Stoparea Abuzurilor în Transplanturile din China (ETAC) atrage atenția că subiectul este rareori pus sub semnul întrebării de publicul larg, în ciuda faptului că în China se oferă o disponibilitate aproape imediată pentru transplanturi, un contrast puternic față de listele de așteptare de ani de zile din alte țări.

„Organele provin de la donatori umani, iar diferența uriașă dintre așteptările de mai mulți ani din majoritatea statelor și accesul aproape instantaneu din China ridică probleme etice evidente. Cel puțin o parte dintre beneficiari aleg să nu întrebe prea mult despre proveniența acestora”, a transmis organizația.