Pantofi aurii și rochii extravagante. Defilare pe covorul roșu ca la Grammy la cel mai mare eveniment politic din Africa de Sud

Politicieni, cântăreți și celebritățile au transformat unul dintre cele mai mari evenimente politice din Africa de Sud într-o paradă a ținutelor extravagante și a accesoriilor spectaculoase. Sosirea la evenimentul din Cape Town, unde președintele Cyril Ramaphosa ține tradiționalul discurs despre starea nației, a atras toate privirile, ca la un eveniment monden.

Discursul despre starea națiunii (Sona) din Africa de Sud a ajuns să fie mai mult despre modă decât despre politică, scrie BBC.

Sona este o ședință comună a celor două camere ale parlamentului din Cape Town pentru a marca începutul ședințelor pentru anul în curs. Președintele Cyril Ramaphosa face o radiografie a situației în care se află țara și prezintă strategiile care sunt de urmat.

În discursul său, președintele Ramaphosa a vorbit despre rezistența națiunii și a atras aplauze când a subbliniat că „Africa de Sud nu se va lăsa agreată”, ca răspuns la atacurile lui Donald Trump.

#SONA2025 Former foreign minister Naledi Pandor says she is worried about what the U.S President Donald Trump has been saying. But says SA needs to improve its communications. pic.twitter.com/sYqSNOzk2P