Papa Francisc tocmai a condamnat o practică „degradantă” din toată lumea. Care este motivul

2 minute de citit Publicat la 18:22 10 Oct 2025 Modificat la 18:22 10 Oct 2025

Papa Leon a subliniat importanța transparenței, a responsabilității, a calității și a obiectivității în presă. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a condamnat, vineri, „clickbait-ul” drept o practică „degradantă” a jurnalismului, în cadrul unei audiențe private acordate agențiilor de presă internaționale, relatează The Guardian. În același timp, Suveranul Pontif a lăudat munca reporterilor, în mod special a corespondenților de război. De asemenea, Papa Leon a salutat rolul pe care îl joacă presa în cultivarea gândirii critice.

În primele șase luni de pontificat, Papa Leon s-a dovedit un susținător activ al jurnalismului, pe care l-a numit „un bun public pe care toți ar trebui să-l protejăm”.

„Comunicarea trebuie eliberată de gândirea greșită care o corupe, de concurența neloială și de practica degradantă a așa-numitului clickbait”, a spus el joi.

„Clickbait” este un termen folosit pentru a desemna titlurile senzaționaliste și exagerate, care atrag cititorii online să acceseze articolele prin omiterea unor informații esențiale.

Citind discursul său în limba italiană, Papa a subliniat și importanța muncii jurnaliștilor aflați pe front, în Gaza și în Ucraina.

„Accesul liber la informație este un pilon care susține edificiul societăților noastre; de aceea, suntem chemați să-l apărăm și să-l garantăm. Evenimentele actuale cer discernământ și responsabilitate, iar este clar că mass-media are un rol esențial în formarea conștiințelor și în cultivarea gândirii critice”, a afirmat el.

Suveranul Pontif a vorbit și despre provocările cu care se confruntă canalele media pe măsură ce inteligența artificială se dezvoltă.

„Inteligența artificială schimbă modul în care primim informațiile și comunicăm. Dar cine o controlează și în ce scop? Trebuie să fim vigilenți pentru a ne asigura că tehnologia nu înlocuiește oamenii și că informațiile și algoritmii care o guvernează nu sunt în mâinile câtorva”, a spus Papa Leon.

El a subliniat importanța transparenței, a responsabilității, a calității și a obiectivității în presă. „Vă îndemn: nu vă vindeți niciodată autoritatea”, a spus Papa.

Pontiful a scos în evidență în mod special rolul reporterilor din agențiile de știri:

„O formă de cetățenie activă este aceea de a aprecia și sprijini agențiile care demonstrează seriozitate și libertate reală în activitatea lor — un cerc virtuos care aduce beneficii întregii societăți.

Jurnaliștii care lucrează pentru agențiile de presă sunt chemați să fie primii care ajung la fața locului și relatează despre evenimentele în desfășurare. Acest lucru este cu atât mai important în era comunicării live și a digitalizării tot mai extinse a mass-mediei.”

Agențiile de știri oferă un serviciu care „necesită competență, curaj și simț etic”. „Aceasta este o valoare inestimabilă și trebuie să fie un antidot la proliferarea informațiilor ‘de duzină’,” a spus Papa Leon al XIV-lea.