Papa Leon al XIV-lea a intrat în Moscheea Albastră din Istanbul, s-a descălţat, dar nu s-a rugat

3 minute de citit Publicat la 13:21 29 Noi 2025 Modificat la 13:21 29 Noi 2025

Papa Leon al XIV-lea a vizitat sâmbătă Moscheea Sultan Ahmed din Istanbul, cunoscută şi sub numele de Moscheea Albastră. Spre deosebire de predecesorii săi, nu s-a oprit să se roage.

Muezinul moscheii, Askin Musa Tunca, care l-a însoţit pe Leon al XIV-lea, a explicat presei că iniţial i s-a spus că papa se va ruga acolo, dar când l-a întrebat dacă doreşte un "moment de rugăciune", papa a răspuns: "Nu, am vrut doar să o vizitez".



Suveranul pontif a fost însoţit de Ali Erbas, preşedintele Direcţiei pentru Afaceri Religioase (Diyanet), şi devine astfel al patrulea papă care intră într-o moschee şi al treilea care intră în Moscheea Sultan Ahmed, pe care au vizitat-o şi Benedict al XVI-lea şi Francisc, , informează EFE, citată de Agerpres.



Se aştepta ca papa să aibă un moment de contemplare tăcută cu faţa spre Mecca, aşa cum făcuseră atât Benedict al XVI-lea, cât şi Francisc, dar Leon al XIV-lea a ales să nu o facă, în ciuda invitaţiei.



"I s-a explicat că aceasta era casa lui Allah şi că putea avea un moment de rugăciune", dar el a răspuns că "este bine aşa" şi că va continua "să dea o tură" prin moschee, lucru pe care l-a făcut timp de 20 de minute, ascultând explicaţiile muezinului, care conduce rugăciunile.



Aşa cum dictează obiceiul islamic, Leon al XIV-lea a trebuit să se descalţe pentru a intra şi apoi a admirat culorile bolţilor moscheii. Papa Leon, Leo, care purta o pereche de şosete albe, a zâmbit în timpul vizitei de 20 de minute şi a glumit cu unul dintre ghizii săi, muezinul principal al moscheii, remarcă Reuters.



Situaţia a determinat Vaticanul să vină cu o declaraţie. "Papa Leon al XIV-lea a experimentat moscheea în tăcere, într-un spirit de contemplare şi ascultare, cu profund respect pentru loc şi credinţa celor care se roagă acolo", a explicat Biroul de Presă al Sfântului Scaun.



Ioan Paul al II-lea a fost primul papă care a intrat într-o moschee, când a vizitat Damascul în 2001, un moment istoric, deoarece niciun papă nu vizitase vreodată acel loc. Tot papa Ioan Paul al II-lea a vizitat şi Esplanada Moscheilor (Muntele Templului pentru evrei - n.r.) din Ierusalim în 2000, dar nu a intrat în nicio moschee.



Moscheea Albastră este situată în Piaţa Sultanahmet şi a fost construită la începutul secolului al XVII-lea. Numele său provine de la magnificele mozaicuri din plăci albastre de Iznik care se află în curtea sa interioară.



Construcţia sa a stârnit controverse uriaşe în lumea musulmană, deoarece cele şase minarete ale sale au fost considerate un sacrilegiu, rivalizând cu cele de la Mecca.



Controversa a fost atât de mare încât răspunsul Meccăi a fost să adauge încă un minaret la moscheea sa pentru a-şi afirma supremaţia ca loc de naştere al profetului Mahomed şi o destinaţie majoră de pelerinaj pentru musulmani.



În timpul vizitei sale din 2006, Benedict al XVI-lea s-a rugat în această moschee în faţa mihrabului, nişa din perete care indică direcţia spre Mecca, iar purtătorul de cuvânt al Vaticanului de atunci, Federico Lombardi, a trebuit să precizeze că a fost un moment de "reculegere".



În 2014, Papa Francisc a avut, de asemenea, un moment de "adoraţie tăcută" în acelaşi loc ca şi predecesorul său.