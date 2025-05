Parisul declară război celor care aruncă mucuri de țigară pe jos. Ce măsuri iau autorităţile

Primăria din Paris a anunţat că aruncarea mucurilor de țigară pe stradă este strict interzisă de codul penal și se pedepsește cu amendă care se ridică până la135 euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Paris, în fiecare zi, 4 până la 5 milioane de mucuri de țigară sunt aruncate pe străzi, sau aproape 2 miliarde pe an. Asfel autorităţile din capitala Franţei au lansat un plan masiv de combatere a acestei probleme care are un impact puternic asupra mediului și asupra curățeniei urbane.

Între campanii de conștientizare, amenajarea mobilierului stradal, amenzi și distribuirea scrumierelor de buzunar, orașul Paris lansează un plan bine structurat de combatere a celor 4-5 milioane de mucuri de țigară aruncate pe jos în fiecare zi, relatează presa franceză.

Administrația municipală a declarat că "60% din țigările fumate în spațiile publice ajung pe jos, cu un cost estimat pentru comunitate de 10 milioane de euro pe an". În plus acest obicei are un impact semnificativ asupra mediului, pentru că un singur muc de țigară poate polua până la 500 de litri de apă cu cele 4.000 de substanțe chimice din tigări, unele dintre ele foarte toxice.

Primăria din Paris a anunţat şi care vor fi sancţiunile aplicate: aruncarea mucurilor de țigară pe stradă este strict interzisă de codul penal și se pedepsește cu amendă care se ridică până la135 euro.

În plus, în parteneriat cu Alcome (organizație ecologică dedicată reducerii mucurilor de țigară în spațiile publice) și tutungeriile din Paris, 400.000 de scrumiere de buzunar vor fi distribuite gratuit în tutungerii. Alte scrumiere vor fi distribuite pe tot parcursul verii în timpul operațiunilor de conștientizare în zonele pariziene considerate cele mai aglomerate.

Capitala Franţei va adopta şi va echipa străzile cu cel mai recent model de coșuri de gunoi urbane (aproximativ 5.000 de unități) pentru o nouă și mai practică stingere a țigărilor.

Nu în ultimul rând organizatorii tuturor evenimentelor vor fi obligați să aibă o instalație vizibilă de scrumiere pentru colectarea mucurilor de ţigară.