Pasageri evacuați pe aripa unui avion American Airlines după ce un motor a luat foc. Imagini de pe aeroportul din Denver

Zeci de pasageri au fost nevoiţi să stea pe aripa unui avion American Airlines pe Aeroportul Internaţional din Denver, în timp ce evacuau aeronava după ce unul dintre motoare a luat foc joi seară, scrie CNN. În imaginile făcute publice se vede un fum gros şi negru în aer.

Zborul American Airlines 1006, un Boeing 737-800 care se îndrepta spre Dallas-Fort Worth din Colorado Springs, cu 172 de pasageri şi şase membri ai echipajului, a fost deviat către Denver în jurul orei 17:15, ora locală, după ce echipajul a raportat „vibraţii ale motorului”, a anunţat Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) într-un comunicat.

BREAKING: An American Airlines plane carrying 178 people appeared to catch fire on the tarmac after making an emergency landing at Denver International Airport Thursday evening, forcing passengers to evacuate by climbing out onto the wing of the plane. https://t.co/gWlirSyILE pic.twitter.com/AOSU1iB24H