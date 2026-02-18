Pățania unor hoți din Italia care au crezut că au furat o cutie cu pepite de aur. Erau, de fapt, pietrele la rinichi ale proprietarului

Hoţii au crezut că au găsit pepite de aur, dar de fapt erau calculii renali ai proprietarului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Nişte hoţi din Italia, care au intrat prin efracţie într-o casă, au furat o cutie mică în care au bănuit că se aflau două pepite de aur. Însă „pepitele de aur” erau de fapt calculii renali ai proprietarului locuinţei jefuite.

Hoţii, odată ajunși în locuinţă, convinși că aveau să găsească o pradă substanțială, au percheziționat fiecare cameră, au deschis sertarele și dulapurile și au căutat în toată casa bani sau obiecte de valoare. Percheziția, însă, s-a dovedit fără rezultat. Nu existau seifuri pline sau bijuterii de valoare expuse în casă, relatează Il Messaggero.

Frustrați de lipsa obiectelor de lux, hoții au fost nevoiți să se descurce cu puținul pe care l-au găsit la îndemână. „Singurul lucru pe care l-au luat au fost niște monede și bancnote, dolari, lire sterline, pe care le păstrasem din călătorii, dar nu puteau fi mai mult de 150 de euro”, a spus proprietarul locuinţei jefuite. Înainte de a fugi, însă, atenția le-a fost atrasă de o cutie mică.

Înăuntru se aflau două fragmente mici, solide, asemănătoare unor pietricele. În graba lor și probabil înșelați de „carcasă ”, hoții au crezut că au găsit pepite de aur brut sau pietre rare, neprelucrate.

Însă realitatea era foarte diferită de ceea ce îşi imaginaseră hoţii: „ Păstram, într-o cutie mică, calculii renali pe care tocmai îi dusesem la analize. Probabil că au crezut că aveau o oarecare valoare.”, a mai adăugat proprietarul.