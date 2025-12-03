Patru persoane puse sub acuzare în cazul turnului care s-a prăbuşit la Roma, incident în urma căruia un român și-a pierdut viața

Principala ipoteza în anchetă se concentrează pe faptul că este posibil să nu fi existat o evaluare a riscurilor structurale ale clădirii și nici o validare ulterioară a proiectului. Foto: Profimedia Images

Parchetul de la Roma a pus sub acuzare patru persoane, un inginer și trei arhitecți, în cazul prăbușirii de la Torre dei Conti, din apropierea Forurilor Imperiale de la Roma. Aceștia sunt tehnicienii care au semnat proiectul și au pregătit documentele de licitație care au dus la atribuirea lucrărilor de renovare a monumentului medieval, care a devenit unul dintre cele mai fragile și bine păzite simboluri ale centrului istoric al capitalei italiene.

Principala ipoteza se concentrează pe faptul că este posibil să nu fi existat o evaluare a riscurilor structurale ale clădirii, care a fost ulterior restaurată, și nici o validare ulterioară a proiectului. Conform proiectului, nu ar fi trebuit să fie mai mult de doi muncitori pe etaj. Aceasta era una dintre cerințele pentru deschiderea unui șantier care trebuia să fie sigur. Ancheta carabinierilor, coordonată de Parchetul Public, va stabili, de asemenea, dacă această cerință a fost respectată pentru a înțelege cauza prăbușirii de la Torre dei Conti pe 3 noiembrie, relatează Corriere della Sera.

Cele patru persoane anchetate pentru omor din culpă și dezastru din culpă sunt inginerul Stefano De Vito, responsabil cu planificarea lucrărilor la BCD Progetti srl și semnatarul raportului care a inițiat lucrările, care s-au încheiat tragic în acea dimineață cu prăbușirea monumentului medieval și apoi seara cu moartea muncitorului român Octav Stroici, la scurt timp după ce a fost extras de sub dărâmături. De asemenea, sunt anchetați arhitectul municipal Federico Gigli împreună cu Orazio și Giuseppe Licciardello de la firma „Licciardello Progetti e Società di Ingegneria”, responsabili cu validarea proiectului.

Temeri și controverse, atât în ​​momentul prăbușirii, cât și ulterior, au apărut din lipsa condițiilor de siguranţă care au dus la moartea lui Stroici și cu privire la modul în care ar fi trebuit să se intervină în cazul clădirii medievale.

Demolarea, variantă care se afla printre opțiunile inițiale, a fost în cele din urmă abandonată, iar un nou proiect de restaurare a fost ales pentru a realiza un punct de informare turistică, o cafenea și o terasă panoramică.

Parchetul continuă ancheta care se concentrează acum pe examinarea contractului, finanțat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (NRRP), care specifica renovarea monumentului, de la proiectare până la managementul construcției, pentru a identifica orice erori sau deficiențe care ar fi putut contribui la prăbușirea construcţiei medievale, care a dus la moartea muncitorului român. Ancheta va cerceta în continuare dacă au fost respectate procedurile birocratice necesare, inclusiv măsurile de siguranță.