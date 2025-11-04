"Mai avea un an până la pensie". Mărturiile apropiaţilor lui Octavian Stroici, românul mort sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti

"A fost îngrozitor, o suferință teribilă. Pentru fiecare piatră pe care o îndepărtam, alte două cădeau peste el", spune un pompier. Foto: Profimedia Images

Miercuri, Roma este în doliu. Autorităţile din capitala Italiei au decretat o zi de doliu după moartea românului suprins sub dărâmăturile Torre dei Conti. Deşi salvatorii s-au chinuit 11 ore să-l extragă de sub cărămizi, bărbatul în vârstă de 66 ani de ani a decedat noaptea trecută pe patul de spital. Octavian Stroici era din Suceava şi mai avea un an până la pensie.

În aplauzele mulţimii a fost scos Octavian Stroici după 11 ore. Soţia românului s-a rugat lângă salvatori să se întâmple o minune. Bărbatul intrat în stop cardio-respirator în ambulanţă. După minute în şir în care medicii i-au făcut masaj cardiac, Octavian a fost readus la viaţă şi transportat de urgenţă la spital. A murit însă la scurt timp, azi-noapte, din cauza rănilor grave. Octavian Stroici se mutase în Italia în urmă cu 30 de ani, pentru un trai mai bun. Mai avea un an până la pensie. Era din Suceava şi spera să se întoarcă acasă.

"Atâta şi-a dorit să facă o căsuţă şi să vină acasă, că mai avea un an până în decembrie şi ieşea la pensie acolo în Italia", a spus o vecină.





Două ţări, România şi Italia, au urmărit cu sufletul la gură operaţiunile de salvare. Turnul familiei Conti era în reabilitare. Ieri, în timp ce muncitorii erau înăuntru, bucăţi din edificiu au început să să prăbuşească.

Au fost două momente critice. Toţi muncitorii, printre care şi un român, au fost extraşi în timp ce monumentul se surpa sub privirile salvatorilor.

Octavian Stroici a rămas prins în molozul căzut din turn 11 ore. Unul dintre pompierii care şi-au riscat viaţa pentru a-i scoate pe muncitori din turn a povestit pentru jurnaliştii italieni cum au folosit drone pentru a vedea locul în care rămăsese captiv Octavian Stroici şi cum au muncit câteva ore doar pentru a-i elibera capul şi umerii.

"Tot spunea că îl dor picioarele, apoi ne-a cerut apă. A fost îngrozitor, o suferință teribilă: l-am scos repede, săpând cu mâinile, îndepărtând molozul bucată cu bucată: pentru fiecare piatră pe care o îndepărtam, alte două cădeau peste el", spune pompierul, potrivit La Repubblica.

"Era colegul nostru, o persoană minunată, liniștită, foarte amabilă, harnică, tot ce ți-ai putea dori, așa că nu merita acest destin, mai ales că era pe punctul de a se pensiona", spune un bărbat.



Procuratura din Roma anchetează tragedia, iar după finalizarea autopsiei, familia îl va aduce pe Octavian Stroici acasă, la Suceava, unde va fi înmormântat. Mâine este zi de doliu la Roma, iar steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale.