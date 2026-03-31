Pentru că prețurile la locurile de veci sunt exorbitante, chinezii au început să-și înmormânteze rudele în apartamente

Pentru că preţul locurilor de veci este ridicat în multe oraşe din China, de mai mulţi ani oamenii cumpărau apartamente la periferia localităţilor pentru a depozita urnele funerare ale persoanelor decedate. Autorităţile chineze au decis să interzică aceste obiceiuri şi astfel să oprească acest fenomen.

Începând cu data de 30 martie au intrat în vigoare modificările legislative care reglementează înmormântările în China. Este vorba despre o serie de reguli care, printre altele, interzic „utilizarea locuințelor rezidențiale exclusiv pentru depozitarea cenușii”, relatează La Repubblica.

Populația Chinei îmbătrânește rapid, statisticile arată că anul trecut, au fost 11,3 milioane de decese, comparativ cu 7,9 milioane de nașteri. Urbanizarea rapidă a crescut cererea de cimitire, dar spațiul este acum limitat, iar mormintele au devenit mult prea scumpe pentru mulți. În Beijing, prețul mediu pentru un mormânt este de 83.000 de yuani (10.000 de euro), în timp ce unele mai elaborate pot ajunge până la 200.000 de yuani (25.000 de euro), adică în jur de 100.000 de yuani în Shanghai (12.500 de euro) și 64.000 de yuani (8.000 de euro) în Shenzhen, conform relatărilor din presa chineză. Și în timp ce proprietățile rezidențiale se bucură de drepturi de utilizare pe 70 de ani acordate de guvern, mormintele din cimitire au un contract de închiriere valabil doar pentru 20 de ani.

Având în vedere scăderea prețurilor proprietăților, în special la periferia orașelor din cauza crizei locuințelor, apartamentele sunt adesea mai accesibile decât cimitirele, ca locuri de comemorare a celor dragi care au decedat.

„Este interzisă utilizarea apartamentelor rezidențiale exclusiv pentru depozitarea cenușii defunctului”, se prevede în articolul 38 al noii legi. Tot acolo se mai precizează: „Este interzisă îngroparea rămășițelor defunctului sau construirea de morminte în afara cimitirelor publice”.

„Acest fenomen reflectă practicile haotice și excesive de stabilire a prețurilor care predomină în industria funerară. Majoritatea celor care decid să achiziționeze o «casă a cenușii» sunt motivați de considerații practice, cum ar fi prețurile ridicate ale mormintelor, taxele de administrare costisitoare și termenele scurte de închiriere. Noile reglementări nu numai că abordează și limitează direct această practică, prin interzicerea explicită a utilizării apartamentelor rezidențiale pentru depozitarea cenușii, dar abordează și cauzele profunde prin reducerea taxelor excesiv de mari din industria funerară și de înmormântare”, a comentat un avocat pentru presa chineză.

Pe de altă parte articolul 50 al legii prevede: „Birourile de evidenţă a populaţiei trebuie să consolideze monitorizarea și supravegherea prețurilor serviciilor funerare pentru a combate taxele excesiv de mari”.

Regulile din China prevăd incinerarea obligatorie în zonele urbane. Multe familii încă mai cred că cel mai bun loc pentru a păstra urnele care conțin cenușa celor dragi este sub o piatră funerară într-un cimitir.

Pentru a gestiona resursele limitate de terenuri și prețurile exorbitante, guvernul încurajează, de asemenea, practicile funerare alternative. „Statul va promova metode de înmormântare care utilizează terenuri minime sau deloc”, se precizează într-un articol al legii și va încuraja ceea ce se numește „înmormântări ecologice”: împrăștierea cenușei pe mare sau sub un copac. La nivel național, numărul total de astfel de înmormântări anul trecut a fost de 194.700. Aceasta reprezintă totuși doar 3,2% din total, dar cu 67% mai mult decât în ​​2019.