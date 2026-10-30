Polonia construiește un viaduct uriaș. Cum arată Via Carpatia, autostrada care se înalță la aproape 100 de metri

Direcția Generală pentru Drumuri Naționale și Autostrăzi (GDDKiA) a anunțat finalizarea betonării structurii de rezistență a viaductului ES-26. FOTO: GDDKiA

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură rutieră din regiune prinde contur în Polonia, pe traseul viitoarei șosele Via Carpatia, care va lega nordul și sudul Europei și va traversa inclusiv România. Un viaduct construit pe drumul expres S19 va avea o înălțime de 80 de metri, cât o clădire cu aproximativ 25 de etaje, și va deveni cel mai înalt din Polonia. Sub pilonul său cel mai înalt ar încăpea aproape în întregime unul dintre turnurile Bazilicii Sfânta Maria din Cracovia, potrivit WP Tech.

În regiunea Podkarpackie din Polonia se construiește un tronson esențial al drumului expres S19, care urmează să facă parte din viitoarea rută Via Carpatia. Direcția Generală pentru Drumuri Naționale și Autostrăzi (GDDKiA) a anunțat finalizarea betonării structurii de rezistență a viaductului ES-26. Cei mai înalți piloni ai construcției ajung la 80 de metri, adică aproximativ înălțimea unei clădiri cu 25 de etaje.

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Viaductul ES-26 este construit pe tronsonul S19 Babica–Jawornik, într-o zonă dificilă, cu relief deluros, între localitățile Żarnowa și Godowa. Construcția este formată din două structuri gemene, fiecare cu opt deschideri, iar potrivit GDDKiA va fi cel mai înalt viaduct din Polonia. La final, ansamblul va avea o lungime de 1.082 de metri și o lățime de 29 de metri, iar pilonii ating deja, în punctul cel mai înalt, 80 de metri.

Un proiect de amploare

Amploarea proiectului este cel mai bine ilustrată de cantitatea de materiale folosite. Numai pentru realizarea pilonilor au fost utilizați 51.800 de metri cubi de beton, echivalentul volumului a peste 20 de piscine olimpice umplute până la refuz. Pentru armarea pilonilor au fost folosite 9.250 de tone de oțel, potrivit comparației prezentate, o cantitate mai mare decât masa structurii metalice a Turnului Eiffel.

Dimensiuni impresionante are și cea mai lungă deschidere: aceasta măsoară 188 de metri și a fost realizată prin metoda betonării în consolă. Astfel, se numără printre cele mai lungi deschideri de pod din Polonia. Amploarea investiției este ilustrată și de comparația potrivit căreia sub cel mai înalt pilon al viaductului ar încăpea aproape în întregime cel mai înalt dintre turnurile Bazilicii Sfânta Maria din Cracovia.

Construirea viaductului într-o zonă deluroasă, cu diferențe mari de nivel și piloni de zeci de metri înălțime, a impus folosirea unor soluții diferite de schelele clasice sprijinite pe sol. În asemenea condiții, susținerea tradițională a structurii de dedesubt nu era posibilă din motive tehnice.

De aceea, structura de rezistență a fost realizată prin metoda în consolă. În practică, aceasta presupune betonarea treptată a unor segmente succesive, la mare înălțime, cu ajutorul unor echipamente speciale de cofrare. Elementele sunt construite simetric, de o parte și de alta a pilonilor, până când consolele alăturate sunt unite și formează o structură de rezistență continuă deasupra văii.

Una dintre cele mai dificile etape ale construirii primei structuri de rezistență a fost transportarea betonului la mare înălțime. Din cauza dimensiunilor pilonilor, a fost pregătit un sistem special de conducte instalate de-a lungul acestora, care a permis pomparea betonului direct în zonele în care se desfășurau lucrările.

Pentru realizarea primei structuri de rezistență au fost utilizați 16.525 de metri cubi de beton, iar transportul acestuia a presupus peste 2.000 de curse ale autobetonierelor. Livrarea elementelor din oțel la înălțimi de zeci de metri a fost, de asemenea, dificilă din punct de vedere logistic. În acest scop, în apropierea anumitor piloni au fost instalate cinci macarale turn.

Și cantitatea de oțel utilizată pentru prima structură de rezistență este impresionantă: au fost încorporate 3.572 de tone de oțel pentru armare, echivalentul, potrivit comparației prezentate, al masei a 72 de stâlpi metalici care susțin acoperișul stadionului PGE Narodowy. În plus, au fost folosite 860 de tone de oțel pentru precomprimare, o cantitate comparabilă cu masa oțelului utilizat la construirea noilor tribune acoperite ale Stadionului Municipal din Rzeszów, care au o capacitate de peste 4.700 de locuri.

Cum va continua proiectul

Următoarea etapă a lucrărilor va viza cea de-a doua structură, pe care se va desfășura traficul în direcția Rzeszów. Constructorul va începe cu segmentele de pornire, după care va trece la betonarea următoarelor porțiuni ale construcției.

De această dată, organizarea lucrărilor ar urma să fie mai simplă, deoarece primul viaduct, deja finalizat, va fi folosit ca traseu pentru transportul betonului. Acest lucru ar trebui să eficientizeze logistica și să accelereze desfășurarea lucrărilor următoare.

Filiala din Rzeszów a GDDKiA, care supraveghează investiția, a transmis că lucrările pe tronsonul S19 Babica–Jawornik, cu o lungime de 11,6 kilometri, au fost realizate în proporție de peste 80%. În ceea ce privește lucrările la poduri, stadiul de execuție depășește 90%, iar lucrările la drum au ajuns la aproape 70%.

Construcția viaductului ES-26 și realizarea întregului tronson S19 Babica–Jawornik sunt în responsabilitatea companiei Intercor, din Zawiercie. Supravegherea investiției este asigurată de un consorțiu format din companiile Arcus, din Cracovia, și Inwest-Complex, din Gliwice. Proiectul beneficiază și de finanțare din partea Uniunii Europene, prin programul Fonduri Europene pentru Infrastructură, Climă și Mediu (FEnIKS).