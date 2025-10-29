Portarul de la Inter Milano a lovit mortal cu mașina un bărbat în scaun cu rotile. Decizia luată de Cristi Chivu după accident

Portarul echipei Inter Milano, Josep Martinez, în vârstă de 27 de ani, a lovit și ucis cu maşina o persoană aflată într-un scaun cu rotile. Sursa foto: Hepta

Portarul echipei de fotbal Inter Milano Josep Martinez, este anchetat pentru un accident de circulație în urma căruia un bărbat în vârstă aflat într-un scaun cu rotile și-a pierdut viața, accidentul având loc în zona Como, Italia.

Portarul echipei Inter Milano, Josep Martinez, în vârstă de 27 de ani, a lovit și ucis cu maşina o persoană aflată într-un scaun cu rotile în zona Como, nu departe de centrul de antrenament spre care se îndrepta.

Victima este un bărbat în vârstă de 81 de ani pe nume Paolo Saibene, care locuia în localitatea Fenegrò, relatează La Repubblica.

Martinez este acum anchetat pentru omor din culpă, iar din primele cercetări se pare că impactul a fost extrem de violent. Serviciile de salvare au sosit imediat la fața locului, vorbim despre un elicopter, o ambulanță și carabinierii. În ciuda încercărilor paramedicilor de a-l resuscita, nu au mai putut face nimic pentru bărbat, acesta a murit pe loc.

Conform unei reconstituiri inițiale, aflată încă în curs de examinare de către Carabinieri și confirmată de mai mulți martori, bărbatul aflat în scaun cu rotile a tăiat calea maşinii conduse de fotbalist. Prin urmare, nu a fost exclusă posibilitatea că bătrânul în vârstă de 81 de ani să se fi simţit rău şi să fi pierdut controlul scaunului cu rotile.

Fotbalistul a frânat în zadar, iar pe asfalt a rămas o dâră lungă de aproximativ o sută de metri.

Josep Martinez, aflat în stare de șoc, a oprit imediat pentru a-i acorda primul ajutor bărbatului lovit. A fost apoi dus la secția de poliție, unde, în prezența unui medic de la clubul de fotbal Inter Milano, a fost supus unui test de alcoolemie și droguri.

Antrenorul echipei Cristi Chivu a decis să anuleze conferința de presă programată în ajunul meciului Inter-Fiorentina. Clubul a anunțat decizia printr-un comunicat.