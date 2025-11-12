Primăria din Milano este obligată să plătească despăgubiri victimelor unui jaf după ce s-a aflat cum au intrat hoții în casa lor

Judecătorii Curţii de Casaţie din Italia au decis că primăria oraòului Milano este vinovată pentru jaf pentru că „şantierul școlii nu avea sisteme de securitate.” sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

În ajunul Anului Nou din 2019, hoții au spart o casă din Milano, Italia, după ce s-au urcat pe schelele montate pentru renovarea unei grădinițe și a unei școlii vecine. Judecătorii Curţii de Casaţie din Italia au decis că primăria este vinovată pentru jaf, pentru că „şantierul școlii nu avea sisteme de securitate.”

În ajunul Anului Nou 2019, hoții s-au urcat pe schelele ridicate pentru renovarea creșei și a școlii din zonă, de unde au accesat cu ușurință balconul apartamentului de la primul etaj al clădirii alăturate. Acolo, după ce au forțat o fereastră, au intrat şi au găsit un seif plin de bijuterii, printre care un ceas, evaluat la 18.000 €, un colier, 40.000 €, trei coliere de perle, 30.000 €, o brățară, evaluată la 15.000 €, un inel, evaluat la 13.000 € şi o pereche de cercei Tiffany, evaluați la 3.000 €. În total bunurile ajungeau la o valoare de peste 166.000 €, relatează Corriere della Sera.

Bijuteriile erau ale soției decedate a proprietarului, iar acum valoarea lor trebuie compensată parțial de către primărie, resposabilă pentru că a comandat lucrările și parțial de către firma care a instalat schelele, conform deciziei Curţii de Casație şi Justiţie. Oricine amplasează schele pe stradă fără nicio protecție sau alarmă antiefracție, au explicat judecătorii, „asigură în mod neglijent accesul facil al hoților, determinând astfel în mod direct comiterea furtului și condițiile de producere a prejudiciului” victimei. Prin urmare, aceștia trebuie să plătească despăgubiri.

Compania care desfăşura lucrările a încercat să se apere acuzând proprietarul casei de neglijenţă în depozitarea bijuteriilor: „Pe lângă faptul că nu era asigurat, a păstrat obiecte de valoare, în valoare totală de 1,5 milioane de euro, într-o locuință privată, situată la primul etaj al unei străzi publice şi care a fost lăsată goală într-o perioadă de sărbători precum Revelionul, fără măsuri adecvate de protecție și control, adică un seif vechi, neîncorporat în perete, un sistem de alarmă defect și nicio cameră de supraveghere în apartament”.

Totuși, judecătorii par să spună printre rânduri în motivare că fiecare își poate păstra proprietatea după cum consideră de cuviință, chiar și cu neglijență totală: dar dacă altcineva, cu aceeași neglijență , facilitează furtul acelor bunuri, va fi cel puțin parțial responsabil. Prin urmare, oricine instalează sau întreține schele în apropierea locuințelor are o „obligație de prevenire a riscurilor ”. Iar soțul femeii decedate are dreptul deplin de a solicita daune pentru bijuteriile femeii, fără a fi nevoie să dovedească în detaliu că a devenit proprietarul legitim prin moștenire.

Compania, însă, a insistat că multe dintre bijuterii erau „de femeie” și, prin urmare, cel mai probabil aparțineau soţiei decedate și, prin urmare, soțul ar fi trebuit să depună o plângere în calitate de moștenitor. Însă, a cere părții vătămate să furnizeze „dovezi riguroase” ale proprietății pentru fiecare obiect furat în parte, a explicat Curtea Supremă, ar ridica cererea la nivelul de „probatio diabolica” (n.red. cerință de probă legală aproape imposibilă sau extrem de dificilă de îndeplinit).