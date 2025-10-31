„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit

Daniel Waterman, tânărul decesat în urma accidentului, împreună cu iubita lui acuzată că a provocat impactul, Leigha Mumby FOTO: Heather Waterman/ syracuse.com

Un tânăr din Florida, SUA, care urma să devină tată și care a intrat în comă în urma unui accident grav de mașină, și-a recăpătat cunoștința doar cât să spună ce s-a întâmplat cu adevărat înainte de impact și cine e vinovatul, după care a murit.

Însă în momentele de dinaintea morții el a spus că iubita lui ar fi provocat deliberat accidentul, au transmis autoritățile, potrivit New York Post.

Daniel Waterman, originar din New York, a acuzat-o pe Leigha Mumby, susținând că iubita lui i-a spus cu ură: „Nu-mi pasă ce se întâmplă. O să primești ce meriți”, în timp ce cei doi erau în mașină, pe autostrada Interstate 95, în comitatul Flagler din Florida, și se certau. Incidentul a avut loc în noaptea Super Bowl, potrivit documentelor din instanță.

Potrivit anchetei, Mumby, în vârstă de 24 de ani, se afla la volan, iar Waterman, de 22 de ani, era pe scaunul din dreapta, când mașina a izbit un copac. Impactul i-a provocat tânărului răni grave și a intrat în comă, a declarat mama victimei pentru syracuse.com.

Însă, la câteva luni după accident, bărbatul și-a revenit suficient cât să poată comunica cu anchetatorii prin intermediul unei tablete, spunând că iubita lui ar fi provocat intenționat accidentul.

El le-a spus polițiștilor că au început să se certe după ce Mumby a aflat că este însărcinată și după ce el a primit un mesaj de la o femeie din New York.

Mama tânărului, Heather Waterman, a declarat că fiul ei doar schimba mesaje cu o prietenă, fană a echipei Philadelphia Eagles, el fiind suporter al echipei Kansas City Chiefs, adică cele două echipe care s-au confruntat în Super Bowl.

Potrivit documentelor din instanță, Mumby a început să conducă imprudent și a izbit mașina direct într-un copac.

Mumby, care a fost și ea grav rănită, dar a supraviețuit, a susținut că nu știe ce a provocat accidentul. Copilul nenăscut a supraviețuit, iar Mumby a născut între timp.

Waterman a arătat suficiente semne de recuperare încât a fost transferat din Florida la spitalul universitar Upstate University Hospital din Syracuse, în luna iulie, pentru a continua tratamentul, însă a murit din cauza unei pneumonii pe 8 octombrie.

„Nu a renunțat niciodată”, a spus Heather Waterman. „Pe tot parcursul acestei perioade, pur și simplu nu a renunțat”.

Mumby a fost inițial acuzată în luna iulie de conducere imprudentă care a cauzat vătămări corporale grave și de agresiune agravată, însă ulterior acuzațiile au fost extinse la omor prin imprudență, în urma morții lui Waterman.

Familia lui Waterman se concentrează acum pe lupta pentru custodia copilului care, potrivit lor, este al tânărului. Heather Waterman a promis că va lupta în instanță pentru a demonstra că Waterman este, într-adevăr, tatăl și pentru a aduce copilul în New York.

„Vom face tot ce putem pentru a o aduce la noi. El și-a dorit ca fetița să fie crescută în New York, alături de familia lui”, a mai spus mama tânărului decedat.