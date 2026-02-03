Primul oraș din lume care va avea o stradă complet pavată cu aur

În afară de strada pavată cu aur, detaliile despre district sunt ținute sub discreție. Foto: Getty Images

Autoritățile din Dubai au anunțat că vor construi prima stradă pavată cu aur din lume, parte a unui nou cartier dedicat acestui metal prețios, potrivit Express.

În celebra legendă a lui Dick Whittington, personajul principal ajunge la Londra convins că străzile sunt pavate cu aur și că oricine poate face avere acolo. Însă nu Londra a decis să transforme această poveste în realitate, ci o altă destinație luxuriantă va transpune conceptul în practică.

Noua stradă va face parte din Dubai Gold District, un proiect menit să consolideze reputația orașului ca destinație de top pentru bunuri de lux. Zona va deveni un punct de atracție major pentru industria bijuteriilor, cu peste 1.000 de magazine ce vor comercializa aur, alături de parfumuri, cosmetice și articole de designer.

În proiect vor fi incluse atât branduri locale, cât și companii internaționale, precum Joyalukkas, care deține deja două magazine la Londra și plănuiește deschiderea unui magazin emblematic. De asemenea, sunt prevăzute șase hoteluri noi, care vor adăuga aproximativ 1.000 de camere în zonă.

În afară de strada pavată cu aur, detaliile despre district sunt, deocamdată, ținute sub discreție, urmând ca noi informații să fie anunțate treptat.

730 de milioane de lire pentru o clădire care va depăși recordul deținut de Burj Khalifa

Dubai este deja cunoscut pentru proiectele sale record. Recent, a fost anunțat un plan de aproximativ 730 de milioane de lire sterline pentru construirea unei clădiri care ar urma să depășească actualul record deținut de Burj Khalifa. Dubai Creek Tower, proiect amânat din cauza pandemiei, ar urma să revină în atenție cu un design modificat.

Fondatorul Emaar Properties, Mohamed Ali Alabbar, a declarat în cadrul Dubai International Project Management Forum că orașul trebuie să continue să creeze ceva cu adevărat spectaculos, subliniind că licitația pentru noul turn va fi lansată în curând.

Arabia Saudită își propune să câștige titlul de cea mai înaltă clădire din lume cu Jeddah Tower

Totuși, competiția este acerbă. Arabia Saudită își propune să câștige titlul de cea mai înaltă clădire din lume cu Jeddah Tower, un proiect ambițios care ar urma să atingă un kilometru în înălțime și face parte dintr-un plan de peste 20 de miliarde de lire sterline.

Între timp, viața în Dubai nu este doar despre lux. Un expat britanic a devenit viral după ce a explicat de ce unii ar trebui să se gândească de două ori înainte de a se muta acolo. Deși soarele atrage mulți europeni, verile sunt extrem de dure, iar costul vieții a crescut semnificativ, chiria dublându-i-se în doar câțiva ani. În plus, acesta a recunoscut că îi lipsesc micile plăceri de acasă, precum tradiționalele fish and chips.