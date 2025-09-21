Prințul necunoscut al Marocului: Moulay Hassan, moștenitorul care pășește tot mai ferm spre tron

Moulay Hassan și-a făcut debutul public, rostind un discurs la Academia Regală Militară din Meknès. Foto: Profimedia Images

Din cauza stării de sănătate fragile a tatălui său, regele Mohammed VI al Marocului, prințul moștenitor Moulay Hassan preia de câțiva ani numeroase angajamente regale, ceea ce îl aduce mai mult ca oricând în centrul atenției, relatează Vanitatis, citat de gala.fr.

Destinul lui Moulay Hassan pare deja scris. La doar 21 de ani, prințul moștenitor se pregătește să-i urmeze pe tron tatălui său, regele Mohammed VI, a cărui sănătate s-ar fi deteriorat în ultimele luni, potrivit publicației spaniole. Primul în linia de succesiune, el este menit de la naștere să domnească sub numele de Hassan al III-lea.

La 8 ani, Moulay Hassan și-a făcut debutul public, rostind un discurs la Academia Regală Militară din Meknès, confirmându-și încă de atunci alura regală. În 2009, a participat la prima sa sărbătoare a Tronului, organizată anual la 30 iulie, data încoronării tatălui său în 1999.

Pe măsură ce starea de sănătate a suveranului stârnește îngrijorare, toate privirile se îndreaptă acum spre fiul reginei Lalla Salma, care poartă deja pe umeri responsabilități uriașe. De la 15 ani, prințul moștenitor a început să îndeplinească acte oficiale, să participe la ceremonii în locul tatălui său și să fie prezent la vizite de stat. A avut ocazia să-i întâlnească, printre alții, pe Nicolas Sarkozy, François Hollande și, în 2019, pe Emmanuel Macron la Palatul Élysée.

Legătura cu mama sa, Lalla Salma

Deși își urmează drumul regal trasat de tatăl său, Moulay Hassan a rămas foarte apropiat de mama sa, Lalla Salma. Fosta regină a Marocului s-a căsătorit cu Mohammed VI în 2002 și a divorțat în 2019. Chiar și după separare, relația cu fiul său a rămas puternică: presa spaniolă scrie că prințul continuă să o viziteze în mod regulat. Recent, Moulay Hassan, sora sa Lalla Khadija și mama lor au fost surprinși în vacanță la Mykonos, în timp ce regele se odihnea la Tétouan, în nordul țării.