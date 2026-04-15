Record de turiști în Japonia, în sezonul cireșilor înfloriți. Localnicii sunt furioși din cauza numărului mare de vizitatori

Cireși înfloriți în China. Imagine din 25 martie 2025. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ Xinhua

În plin sezon al cireşilor înfloriţi, Japonia a atras un număr record de vizitatori străini în luna martie, conform cifrelor publicate miercuri, în pofida unei scăderi a numărului de turişti chinezi şi a consecinţelor războiului din Orientul Mijlociu, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Aproximativ 3,62 milioane de vizitatori străini au călătorit luna trecută în arhipelagul nipon, o creştere de 3,5% faţă de anul precedent şi un număr record pentru luna martie, potrivit Oficiului Naţional de Turism al Japoniei (JNTO).

Acest aflux a fost stimulat de începutul sezonului florilor de cireş (sakura) spre sfârşitul lunii martie, precum şi de vacanţele şcolare, care au coincis cu Paştele la începutul lunii aprilie, a precizat JNTO.

Petalele mici, albe şi roz ale florilor de cireş anunţă sosirea primăverii în Japonia, înflorirea lor deplină marcând o perioadă de festivităţi în aer liber pline de viaţă şi bucurie.

Chiar și în ciuda faptului că celebrul festival al florilor de cireș a fost anulat, turiștii străini au continuat să viziteze și au umplut zona într-o zi însorită, când cireșii erau în plină floare.

Valul de turiști a creat și tensiuni între localnicii care vor liniște și cei care au început să profite de afluxul de vizitatori, transformându-și curțile în parcări cu taxă sau deschizând magazine și tarabe noi. Aceștia susțin că turiștii nu țin cont de reguli și își fac nevoile în curțile oamenilor sau aruncă gunoaie peste tot, scrie AP News.

Japonia, mai accesibilă pentru turiști

Coreea de Sud a furnizat cel mai mare contingent de vizitatori în martie (795.600), o creştere de 15% faţă de anul precedent, urmată de Taiwan (653.300, creştere de 25%), Hong Kong şi Thailanda.

Japonia a primit aproximativ 40.300 de vizitatori francezi, o creştere de 10,5%. De asemenea, a crescut puternic numărul turiştilor germani (+22%), mexicani (+70%), americani (+9,7%) şi indieni (+25,6%).

În schimb, numărul vizitatorilor chinezi, care până de curând constituiau principala sursă de turişti străini, a scăzut din nou cu 56% faţă de anul precedent în martie, ajungând la 291.600 de călători. Pentru primul trimestru al anului 2026 în ansamblu, scăderea este de 55%.

Aceste cifre reflectă înrăutăţirea relaţiilor bilaterale, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat, în noiembrie, că Tokyo ar putea interveni militar dacă China ar ataca Taiwanul, o insulă a cărei suveranitate o revendică Beijingul. Aceste declaraţii au provocat furia Beijingului, care şi-a sfătuit cetăţenii să nu călătorească în Japonia din cauza "riscurilor semnificative" la adresa siguranţei lor.

În plus, ca o consecinţă a războiului dintre Iran şi Statele Unite, numărul vizitatorilor din Orientul Mijlociu a scăzut cu 30,6% în martie.

Dincolo de atractivitatea ţării prin cultura, mâncarea şi peisajele sale, inclusiv Muntele Fuji, afluxul de vizitatori în Japonia se explică şi prin deprecierea yenului, ceea ce face destinaţia mai accesibilă.

Anul trecut, Japonia a primit un nou număr record de vizitatori străini, depăşind 40 de milioane pentru prima dată. Japonia a încheiat 2025 cu un număr record de aproape 42,7 milioane de turişti, cu 15,8% mai mult decât în 2014.

Guvernul japonez şi-a stabilit ca obiectiv să ajungă la 60 de milioane de turişti pe an până în 2030 - cu riscul de a alimenta "supraturismul" în cele mai frecventate locuri ale arhipelagului.