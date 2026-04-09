Furie într-un oraș japonez din cauza turiștilor veniți să vadă cireșii înfloriți. Își fac nevoile în curți sau aruncă gunoaie peste tot

Furie într-un oraș japonz din cauza turiștilor veniți să vadă cireșii înfloriți. FOTO: Getty Images

Imaginea cu muntele Fuji acoperit de zăpadă, ridicându-se deasupra unei pagode roșii și a cireșilor în floare, s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. Curând, turiști din toată lumea au venit într-un oraș liniștit de la poalele muntelui ca să facă aceeași fotografie. Odată cu ei au apărut și problemele, trafic blocat, gunoaie, turiști care bat la ușile oamenilor pentru a folosi toaleta și chiar persoane care își fac nevoile în curți, scrie AP News.

Situația a devenit atât de serioasă încât autoritățile din Fujiyoshida au anunțat în februarie că anulează festivalul anual al florilor de cireș, organizat în ultimii zece ani tocmai pentru a atrage turiști.

Ceea ce localnicii numesc acum „poluare turistică” arată o problemă mai largă în Japonia. Într-o perioadă în care economia are nevoie de sprijin, autoritățile vor mai mulți turiști, însă comunitățile locale nu sunt pregătite să facă față unui aflux atât de mare de vizitatori străini.

10.000 de turiști pe zi „amenință viața de zi cu zi a localnicilor”

„Această zonă este, în primul rând, un cartier rezidențial obișnuit, iar echilibrul dintre turism și siguranța vieții de zi cu zi a devenit greu de păstrat”, a declarat pentru Associated Press Masatoshi Hada, reprezentant al Departamentului pentru Economie și Mediu din Fujiyoshida. „Am decis să nu mai promovăm un festival care ar atrage și mai mulți vizitatori.”

Chiar și fără festival, turiștii străini au umplut zona într-o zi însorită de la începutul lui aprilie, când cireșii erau în plină floare. Străduțele înguste care duc spre parcul Arakurayama Sengen au fost pline de oameni care așteptau să facă fotografii.

În ultimii ani, numărul turiștilor străini a depășit 10.000 pe zi în această zonă, lucru care „a amenințat viața de zi cu zi a locuitorilor”, a transmis orașul într-un comunicat publicat în februarie.

Supraaglomerarea turistică nu este vizibilă doar aici, ci și în alte destinații populare din Japonia, precum Kyoto și Kamakura. În Kyoto, localnicii se plâng că turiștii cu valize mari blochează autobuzele.

Această „poluare turistică” apare într-un moment în care Japonia se confruntă și cu creșterea numărului de muncitori străini, aduși pentru a compensa scăderea și îmbătrânirea populației. Această situație a alimentat și reacții xenofobe, iar guvernul naționalist condus de premierul Sanae Takaichi a propus reguli mai dure pentru străini.

Deși promite măsuri împotriva turismului excesiv, guvernul vrea în același timp să crească numărul turiștilor străini de la 40 de milioane în prezent la 60 de milioane până în 2030.

Localnicii spun că turismul este „bun, dar enervant”

De la 1 aprilie, odată cu începutul sezonului florilor de cireș, autoritățile din Fujiyoshida au mărit numărul agenților de securitate și au limitat accesul autocarelor și al altor vehicule în zona pitorească, obligând vizitatorii să meargă pe jos până la parc.

Agentul de securitate Hiroaki Nagayama le făcea semne trecătorilor să evite zonele aglomerate. El le cerea turiștilor să arunce mucurile de țigară în locurile special amenajate și încerca să-i ajute pe cei care se rătăceau. „Îmi este greu. Nu pot comunica cu ei în japoneză. Unii cumpără mâncare de la tarabe și lasă gunoaie în urmă”, spune Nagayama. „Cred că ceea ce se întâmplă aici este un exemplu clar de turism excesiv.”

Așezat pe o bancă în fața casei sale, aflată la doar câteva străzi distanță, Hitoshi Mori, în vârstă de 93 de ani, spune că numărul mare de turiști este „bun, dar enervant”. „Afară este prea aglomerat, așa că pot merge la cumpărături doar o dată pe săptămână și trebuie să-mi fac provizii”, spune el.

În schimb, turiștii par încântați de peisaj, chiar dacă în zonă au apărut tot mai multe panouri care le cer să se comporte civilizat. În plus, pentru cele mai căutate locuri de fotografiat se formează cozi de câteva ore.

„Este destul de bine organizat. Când te lasă să intri, ai cam cinci minute să faci cât mai multe poze, iar experiența a fost minunată”, a spus Lisa Goerdert, venită din Paris.

Vicky Tran, sosită din Melbourne, Australia, împreună cu familia și prietenii, a spus că nu a mai reușit să urce până la locul de unde se vede pagoda cu Fuji și cireșii în floare, din cauza aglomerației. Cu toate acestea, a spus că i-au plăcut priveliștea și zona.

Turismul excesiv împarte comunitatea locală

Valul de turiști a creat și tensiuni între localnicii care vor liniște și cei care au început să profite de afluxul de vizitatori, transformându-și curțile în parcări cu taxă sau deschizând magazine și tarabe noi.

Într-o galerie comercială din apropiere, mai multe mici magazine de familie s-au redeschis după ce o altă fotografie devenită virală a arătat muntele Fuji deasupra străzii. Acum, mulți turiști stau chiar în mijlocul drumului pentru a fotografia muntele, blocând circulația și stârnind nervozitatea șoferilor, care claxonează.

Această explozie de vizitatori este o schimbare uriașă „pentru oameni ca noi, obișnuiți cu o viață liniștită la marginea orașului”, spune Masami Nakamura, care conduce împreună cu soțul ei un vechi magazin de uniforme școlare. „Sper doar ca turiștii să respecte regulile și bunul-simț.”

Aglomerația este o schimbare mare chiar și pentru cei care câștigă mai bine datorită turismului.

„Era să lovesc un turist care a sărit în stradă fără să se uite”, a spus Kyoko Funakubo, angajată la un hotel local și vânzătoare part-time de suveniruri cu tema Fuji. „Locul acesta era aproape abandonat, cu multe magazine închise. Dar acum, când văd că s-au redeschis spații sau au apărut altele noi, mă bucur că zona a prins din nou viață.”