Cele mai bune destinații și trasee din Europa pentru vacanțe pe bicicletă în 2026

4 minute de citit Publicat la 12:20 27 Apr 2026 Modificat la 12:20 27 Apr 2026

Turistă pe bicicletă în Chianti, Toscana, Italia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

De la coasta Atlanticului din Portugalia până la noile trasee de gravel din Catalonia, cele mai atractive excursii de ciclism din Europa pentru 2026 pun accent pe distanțe accesibile și pe un ritm mai lent, orientat spre experiență.

Vacanțele pe bicicletă în Europa se schimbă, accentul nemaifiind pus pe urcări dificile sau pe rezistență de nivel competițional, ci pe trasee concepute pentru cicliști obișnuiți, care își doresc distanțe ușor de gestionat, infrastructură bună și timp pentru a se bucura de locurile prin care trec, potrivit Euronews.

Pe întreg continentul, și în special în Franța, organizațiile de turism investesc în piste de biciclete mai sigure, semnalizare mai clară și itinerarii flexibile.

De la trasee de coastă la drumuri de-a lungul râurilor și rute prin podgorii, anul 2026 se conturează ca unul foarte bun pentru turismul ciclist accesibil, unde călătoria este la fel de importantă ca destinația.

Iată câteva dintre cele mai bune trasee de ciclism din Europa:

Porto – Lisabona, Portugalia

Acest traseu de coastă combină etape zilnice moderate, de 50 până la 90 de kilometri, cu un teren variat care devine mai ușor pe măsură ce mergi spre sud. Leagă două dintre cele mai vibrante orașe ale Portugaliei, trecând pe lângă plaje, orașe mici și puncte de belvedere asupra Atlanticului.

Cicliștii pot face opriri frecvente, accentul fiind pus mai degrabă pe ritm decât pe performanță. Grupurile locale de ciclism și evenimentele continuă să promoveze traseul, menținându-l activ și accesibil.

Flandra, Belgia

Flandra oferă o experiență culturală pe bicicletă prin orașe istorice precum Bruxelles, Antwerp, Ghent și Bruges. Traseele sunt în mare parte plate, urmând canale și zone verzi între opriri urbane.

Este ideal pentru un stil relaxat, etapizat, cu multe pauze. Deși este cunoscută pentru cursele profesioniste, multe secțiuni sunt suficient de ușoare pentru cicliști amatori.

Utrecht – Amsterdam – Haga, Țările de Jos

Țările de Jos rămân unul dintre cele mai ușoare locuri pentru ciclism în Europa, cu peste 35.000 de kilometri de piste pentru biciclete.

Traseele dintre Utrecht, Amsterdam și Haga combină ciclismul urban cu segmente de coastă și peisaje rurale. Sistemul numerotat „knooppunten” face orientarea foarte simplă, permițând cicliștilor să își personalizeze traseele cu un minim de planificare.

Toscana, Italia

Toscana oferă dealuri line, drumuri liniștite și trasee care leagă Florența, Siena și Pisa. Etapele zilnice pot fi menținute între 30 și 70 de kilometri, cu opriri frecvente pentru mâncare, vin și vizitarea obiectivelor turistice.

Accentul este pus pe călătoria lentă, nu pe distanță. O rețea solidă de cazare și servicii prietenoase cu cicliștii face logistica simplă pentru excursii de mai multe zile.

Catalonia, Spania

Noutate pentru 2026, Grand Tour Catalunya Gravel introduce un traseu flexibil, etapizat, pe teren variat.

Acesta combină drumuri de pietriș, șosele secundare și segmente de coastă, trecând prin zone rurale adesea ignorate de turiști. Cicliștii pot alege segmente mai scurte, ceea ce îl face accesibil și pentru neexperți.

Traseul reflectă popularitatea în creștere a ciclismului gravel în Europa.

Pista Dunării, Austria – Ungaria

Unul dintre cele mai prietenoase trasee pentru începători din Europa, Pista Dunării urmează trasee plate și bine marcate de-a lungul râului.

Etapele tipice variază între 40 și 80 de kilometri, cu acces facil la orașe și puncte de odihnă. Printre punctele de atracție se numără Viena și Budapesta, dar farmecul constă în ritmul constant și logistica simplă.

La Voie Bleue, Franța

La Voie Bleue este unul dintre traseele de top din Europa pentru 2026, întinzându-se pe aproximativ 700 de kilometri de la granița cu Luxemburg până la Lyon.

Traseul urmează râuri și canale, fiind în mare parte plat și ușor de parcurs. Etapele zilnice sunt flexibile, iar o mare parte din drum este fără trafic auto.

Pe parcurs, cicliștii trec prin podgorii, orașe istorice și situri culturale, fiind ideal pentru o călătorie lentă, axată pe experiență.

Lacul Constance, Germania – Austria – Elveția

Acest circuit de 260 de kilometri în jurul Lacului Constance este plat, pitoresc și ușor de împărțit în etape scurte.

Cicliștii pot pedala prin trei țări, având constant priveliști asupra lacului și opțiunea de a folosi feriboturi pentru a scurta distanțele. Este deosebit de popular printre începători și familii datorită simplității și infrastructurii bine dezvoltate.

Mallorca, Spania

Mallorca combină condiții de ciclism pe tot parcursul anului cu trasee potrivite pentru toate nivelurile. Deși este cunoscută pentru urcările montane, o mare parte a insulei oferă drumuri line în interior și trasee de coastă.

Orașe precum Palma și Alcúdia dispun de infrastructură excelentă pentru ciclism, inclusiv închirieri și hoteluri prietenoase cu cicliștii, facilitând planificarea unor excursii flexibile.

Pădurea Neagră, Germania

Pădurea Neagră oferă trasee mai liniștite prin zone împădurite și sate tradiționale. Deși unele zone sunt deluroase, traseele din văi și opțiunile de biciclete electrice o fac accesibilă.

Etapele zilnice pot varia între 40 și 70 de kilometri. Regiunea devine tot mai populară pentru ritmul său lent și experiența de ciclism mai puțin aglomerată.

Gothenburg – Falköping (Ljungleden), Suedia

Deschis în mai 2026, Ljungleden este un nou traseu de 170 de kilometri care leagă Gothenburg de Falköping. Conceput atât pentru cicliști ocazionali, cât și pentru cei experimentați, urmează o combinație de piste dedicate și drumuri cu trafic redus, cu unele porțiuni de pietriș.

Traseul trece prin orașe precum Alingsås, cunoscut pentru cultura cafenelelor, și combină peisaje urbane și rurale. Configurația flexibilă permite atât ture scurte de o zi, cât și excursii de mai multe zile.