Roblox, aplicația în care pedofilii racolau victime, adaugă noi măsuri de securitate. Ce pot face suplimentar părinții

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Aplicația prin care pedofilii racolau victime fără să fie deranjaţi de cineva introduce noi măsuri de securitate pentru a proteja copiii. Asta după ce, împotriva platformei Roblox, au fost depuse zeci de plângeri penale, iar 300.000 de utilizatori au cerut garanţii că abuzurile sexuale nu vor fi mai avea loc. Sute de mii de copiii din România au conturi pe această aplicaţie, alături de alte zeci de milioane din întreaga lume. Jurnalistul CNN Hadas Gold și-a făcut un cont, iar ce a descoperit ridică numeroase semne de întrebare.

Dacă aveți un copil acasă, sunt mari șanse să fi jucat Roblox. Acolo, copiii construiesc și joacă jocuri create de utilizatori, în timp ce discută prin chat cu alți jucători, plătind pe parcurs pentru avatare speciale, abilități și diverse obiecte. Însă natura deschisă a platformei Roblox, precum și funcțiile sale de chat, au ridicat întrebări majore și au generat procese legate de siguranța copiilor.

„Ne-am înregistrat pe Roblox ca și cum am fi avut 10 ani. Aproape imediat am dat peste lumi precum jocuri de tip "active shooter". În această lume numită "Spray Paint", promovată pentru copii de 5 ani și peste, am văzut în câteva secunde limbaj nepotrivit și ceea ce părea a fi un mesaj despre dorința de a "muri", alături de imaginea unui omuleț desenat cu un ștreang la gât”, spune Gold.





Roblox spune că, deși folosește tehnologie pentru a bloca conținutul nepotrivit, precum înjurăturile și referirile la droguri, aceste instrumente „funcționează cel mai bine atunci când sunt asociate cu controale parentale”. Nemulțumirea legată de problemele de siguranță i-a determinat chiar pe unii dintre utilizatori, precum Mason Hebden, în vârstă de 15 ani, să ceară măsuri.



„Am văzut avatare nepotrivite, cu părți ale corpului care chiar nu ar trebui să fie în joc”, spune el.



După ce a aflat despre numeroasele experiențe nepotrivite ale copiilor pe această platformă, el a lansat o petiție prin care cere responsabilitate din partea directorului general și cofondatorului Roblox, Dave Baszucki. Petiția a strâns aproape 300.000 de semnături.



„Din moment ce nu a făcut nimic de atâția ani, simt că e nevoie de o schimbare la nivelul funcției de CEO”, a adăugat Hebden.



Roblox salută feedbackul venit din partea comunității.



„Construim sisteme de siguranță de mult timp și vom continua să dezvoltăm, să inovăm și să le îmbunătățim”, a transmis platforma.



Pe lângă controalele parentale și măsurile de siguranță existente, Roblox utilizează un software de verificare a vârstei care scanează fața utilizatorului și permite accesul la chat doar cu persoane din aceeași categorie de vârstă.



„Vom avea sisteme care rulează în fundal pentru a detecta orice comportament anormal pe cont. Dacă avem vreun motiv să credem că persoana care a folosit sistemul de estimare facială a vârstei și și-a verificat contul nu mai este cea care îl operează, vom introduce verificări suplimentare”, au mai spus reprezentanții.



Compania se confruntă, de asemenea, cu zeci de procese, inclusiv din partea a cel puțin patru state.

Dacă copilul dumneavoastră joacă Roblox, experții recomandă următoarele măsuri:

Înregistrați copilul în categoria de vârstă corespunzătoare;

Creați un cont de părinte și conectați-l la contul copilului;

Permiteți în lista de chat doar prieteni aprobați;

Monitorizați activitatea și mențineți o comunicare deschisă.

Pentru Lena, mama lui Mason, găsirea unui mod de a gestiona riscurile unui joc precum Roblox a devenit pur și simplu parte din parentingul modern.



„Un părinte poate face doar până la un punct, dacă nu vrea să interzică jocul complet, așa că trebuie să îi pregătim cât mai bine posibil”, spune ea.