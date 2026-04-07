Rușii își fac stocuri de plombe și fațete dentare. Vânzările online au crescut în trei luni cu 63%

Rușii își fac stocuri de plombe și fațete dentare. FOTO: Getty Images

Vânzările online de articole pentru îngrijire dentară au crescut în Rusia cu 63% în primul trimestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, din cauza scumpirii puternice a serviciilor stomatologice, scrie The Moscow Times.

În doar trei luni, rușii au făcut peste 150.000 de astfel de cumpărături, potrivit Vedomosti, care citează un studiu realizat de First Data. Valoarea totală a acestora a depășit 39 de milioane de ruble.

Cele mai vândute au fost plombele temporare, care au reprezentat 58% din totalul comenzilor. Prețul mediu al unui astfel de produs a fost de 189 de ruble. Pe locul al doilea s-au situat fațetele dentare, cu 28% din achiziții și un preț mediu de 325 de ruble. În ansamblu, prețul mediu al unui produs din categoria „îngrijire dentară personală” a fost de 262 de ruble.

Femeile au fost principalii cumpărători, cu 64% din totalul achizițiilor. Cei mai mulți cumpărători, cam 30%, au avut între 35 și 45 de ani.

În ceea ce privește orașele, cele mai multe comenzi online au venit din Moscova, cu 17%, urmată de Sankt Petersburg, cu 10%, dar și din Ekaterinburg, Krasnodar și Novosibirsk.

Studiul s-a bazat pe analiza a peste 600.000 de tranzacții și pe date anonimizate privind achizițiile de produse pentru îngrijire dentară în Rusia, în perioada 2025–2026.

Interesul în creștere pentru aceste produse e cauzat dee scumpirea serviciilor stomatologice. Un studiu realizat de grupul de comunicare Progress arată că, din a doua jumătate a anului 2025, prețurile consultațiilor stomatologice au crescut în cele mai multe mari orașe din Rusia. La Moscova, prețul mediu a urcat cu 48%, de la 1.352 la 1.996 de ruble. La Sankt Petersburg, creșterea a fost de 27%, de la 1.182 la 1.509 ruble. Scumpiri importante au fost raportate și în Novosibirsk, Ufa, Naberejnîe Celnî și Omsk. În total, în 27 din cele 35 de orașe cu peste 500.000 de locuitori, prețurile au crescut semnificativ.

Actorii din piață se așteaptă la noi scumpiri. Oleg Zinov, directorul general al Asociației Clinicii President, estimează că prețurile vor mai crește cu 10% până la 20% până la sfârșitul lui 2026. O evaluare similară are și Maxim Khyshov, fondatorul Clinicii Refformat. Tigran Shmavonyan, medic la clinica Stomatologiya na 22-Etazh, explică această evoluție prin dependența mare a sectorului de materialele și echipamentele din import. El spune că fluctuațiile cursului valutar, problemele logistice și creșterea costurilor cu chiriile, utilitățile și forța de muncă duc direct la scumpirea tratamentelor.