Satul european unde nimeni nu a mai fumat de peste 50 de ani. „Acest obicei s-a păstrat din generație în generație”

În satul Skotino din Grecia, fumatul a dispărut complet de peste 50 de ani. Localitatea este un adevărat refugiu pentru nefumători, într-o țară unde acest obicei este încă răspândit.

Localitatea, aflată în regiunea Creta, este cunoscută pentru această regulă neobișnuită, respectată de toți oamenii din sat. Localnicii nu-și mai amintesc exact cum a apărut acest obicei, însă tradiția s-a păstrat din generație în generație, ca o regulă nescrisă, scrie publicația Greek Reporter.

„În acest sat nu se fumează încă din anii 1970. Acest lucru s-a transmis copiilor noștri, astfel încât nici măcar generația tânără nu mai are acest obicei prost”, a declarat recent Zaharias Moudatsakis pentru site-ul local de știri Cretapost, potrivit sursei citate.

Cei aproximativ șaptezeci de locuitori susțin că sunt mândri de această tradiție respectată din generație în generație și spun că nu înțeleg de ce alți oameni nu urmează acest exemplu.

„Sunt foarte curios să știu de ce fumează oamenii. Știm cât de dăunător este fumatul... Aici, în Skotino, preferăm să bem un rachiu sau un vin decât să ne aprindem o țigară”, a spus Vasilis Zervakis, un rezident local.

De asemenea, nu se vând deloc țigări în sat, iar turiștii care aleg să viziteze satul respectă tradiția locală.

Totodată, începând din această vară, Grecia aplică una dintre cele mai dure legislații din Europa privind protecția minorilor împotriva fumatului pasiv în vehicule. Dacă poliția depistează un șofer sau un pasager care fumează într-o mașină în care se află un copil sub 12 ani, sancțiunile sunt drastice, indiferent cine este cel care a aprins țigara.

Amenda este cuprinsă între 1.500 și 3.000 de euro.