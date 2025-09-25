Scandal în Italia după ce o inchisoare a cumpărat sute de prezervative pentru deținuți

Sute de prezervative au fost livrate directorului sanitar al închisorii Pavia și destinate deținuților din "motive terapeutice". Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Închisoarea din Pavia, Italia a cumpărat sute de prezervative pentru deținuții săi pentru "motive terapeutice". Departamentul Administrației Penitenciare (DAP) a contestat decizia: "Inițiativa a fost luată fără acordul autorităților superioare".

Sute de prezervative au fost livrate directorului sanitar al închisorii Pavia și destinate deținuților din "motive terapeutice", relatează La Repubblica. Decizia a fost luată de Stefania Mussio, directoarea închisorii Torre del Gallo, dar a fost aspru criticată atât de Departamentul Administrației Penitenciarelor (DAP), cât și de sindicatul Poliției Penitenciarelor Uilpa. "Inițiativa pare să fi fost adoptată fără nicio consultare prealabilă cu autoritățile superioare", relatează DAP. "Această iniţiativă pare deosebit de importantă, având în vedere că are un impact direct asupra ordinii și securității din închisoare."

Departamentul Administrației Penitenciarelor (DAP) a explicat faptul că măsura, așa cum este formulată, nu pare să structureze în mod adecvat managementul general al inițiativei în ceea ce privește asistența medicală, prevenția și securitatea. "De fapt", a mai adpugat Departamentul Administrației Penitenciarelor, "elemente esențiale nu au fost precizate: de la metodele de control la prevenirea comportamentului violent în rândul deținuților, până la posibila utilizare abuzivă a prezervativelor, care ar putea fi folosite pentru a ascunde narcoticele, eludând astfel controalele normale. De asemenea, trebuie menționat că lipsa consultării prealabile nu a permis conducerii să echilibreze nevoile de prevenție medicală cu cerințele esențiale de ordine și securitate, conform celor mai bune practici existente."

Pe de altă parte, asociația Antigone, dedicată apărării drepturilor omului în închisori, a subliniat caracterul pozitiv al măsurii: "Sexul în închisoare este tratat ca și cum ar fi un tabu. A ignora faptul că face parte din viața cotidiană a oamenilor înseamnă a rămâne tăcut și orb. Într-o comunitate, este important să se prevină activitatea sexuală forțată și violentă, la fel cum este important să se prevină bolile care pot apărea din cauza sexului neprotejat. Conform circularei interne a închisorii Pavia, cele 720 de prezervative au fost livrate medicului din penitenciar, care va oferi instrucțiuni operaționale. Vor exista persoane responsabile de distribuție, având obligația de a înregistra fiecare livrare.", a declarat președintele Patrizio Gonnella.

Gennarino de Fazio, secretarul general al poliției penitenciare Uilpa, nu a fost de acord cu iniţiativa. "Distribuirea prezervativelor din "motive terapeutice"", adaugă De Fazio, "certifică, dacă ar fi nevoie de dovezi, eșecul general al sistemului penitenciar. În timp ce reglementarea dreptului deținuților la afecțiune, recunoscut de Curtea Constituțională, este dezbătută, administrația penitenciarului pare să susțină un exercițiu sexual de tipul "descurcă-te singur", indiferent de orice cerințe, care sunt în schimb impuse celor care doresc să se bucure de el în mod regulat".