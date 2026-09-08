Scandal la Turnul Eiffel. Angajații au intrat în grevă, după ce femeilor li s-a cerut să plece în timpul vizitei unui grup hindus

Turnul Eiffel a fost închis luni după ce angajații au intrat în grevă spontană. Aceștia au fost înfuriați de faptul că femeilor care lucrează acolo li s-a cerut să plece în timpul vizitei unui grup religios hindus, relatează BBC. Compania care administrează monumentul și-a cerut scuze, primarul Parisului a anunțat o anchetă. Incidentul a stârnit reacții furioase și de la liderii politici candidați la alegerile prezidențiale din Franța.

O delegație de aproximativ 100 de persoane de la organizația Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) a vizitat sâmbătă celebrul obiectiv turistic din capitala Franței.

BAPS a cerut „limitarea” prezenței femeilor

Când au ajuns la monument, angajatelor li s-a cerut să plece, a declarat lidera de sindicat Diane Davoine.

„În timpul vizitei acestei delegații, femeilor li s-a cerut să plece de la posturile lor ca să fie puși bărbați acolo. Evident, acest lucru nu este deloc bine primit de angajați, în special de femei, care sunt toate umilite de ceea ce s-a întâmplat, de modul în care unele dintre ele au fost tratate”, a spus Davoine pentru Reuters.

Lidera de sindicat a adăugat că, ulterior, managementul și-a cerut scuze pentru acest incident.

„Tensiunile s-au intensificat în weekend, așa că luni dimineață, angajații au decis să se întâlnească: în primul rând ca să inițieze un dialog cu managementul și, în al doilea rând, ca să se asigure că femeile nu vor mai fi tratate niciodată ala în cadrul companiei”, a precizat Davoine.

Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE), compania care administrează monumentul din Paris, a confirmat că delegația a cerut ca vizita să fie organizată astfel încât să limiteze „interacțiunile cu femeile”, potrivit agenției de presă AFP.

SETE a declarat că „aceste condiții nu ar fi trebuit să fie acceptate”. Compania a adăugat că „nu erau în concordanță cu valorile SETE și nici cu principiile egalității dintre bărbați și femei”.

Președintele SETE, Ariel Weil, a declarat: „Este clar că nu este o practică acceptabilă. Reafirm angajamentul Turnului Eiffel față de valorile republicane și față de egalitatea dintre bărbați și femei.”

Reacția BAPS

BAPS a inaugurat duminică primul său templu important din Franța, în suburbia Parisului.

Într-o declarație publicată pe X, templul BAPS din Paris a spus că vizita a fost „organizată împreună cu echipa Turnului Eiffel la începutul programului normal de vizitare, pentru a evita perturbarea sau deranjarea celorlalți vizitatori”.

Organizația și-a cerut scuze „pentru orice suferință sau inconvenient provocat”, adăugând: „Credem în valorile universale ale respectului reciproc și ale serviciului față de ceilalți”.

Pe site-ul său, BAPS se descrie drept o „comunitate spirituală bazată pe voluntariat, dedicată îmbunătățirii societății” prin valorile hinduse.

Organizația are temple în marile orașe din întreaga lume, inclusiv în Londra, Los Angeles și Sydney.

Primarul Parisului anunță o anchetă

Primarul Parisului Emmanuel Grégoire a spus că va avea loc o anchetă cu privire la modul în care a fost organizată această vizită. „Am luat act de furia exprimată de angajații Turnului Eiffel și vreau să le spun că nemulțumirea lor este legitimă”, a scris el pe X.

„Egalitatea dintre femei și bărbați nu se va opri niciodată la poalele monumentelor noastre istorice și niciunde în acest oraș. Ea trebuie aplicată peste tot, pentru toată lumea”, a adăugat Grégoire.

Je prends connaissance du mouvement de colère des salarié·es de la tour Eiffel et je veux leur dire que leur mécontentement est légitime.



Il n’est pas acceptable que de telles conditions puissent être tolérées. Ce ne sont ni mes valeurs, ni celles que doit porter la tour Eiffel,… https://t.co/3srttJpxPo — Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 7, 2026

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat: „În Franța, nu vom accepta niciodată ca prezența femeilor să fie 'limitată'.”

Fostul premier francez de centru-dreapta Gabriel Attal, care a anunțat că va candida la președinție anul viitor, a spus, de asemenea: „În Franța, nicio cultură, nicio credință, niciun cult, nimic și nimeni nu poate veni să le dicteze femeilor care este locul lor.”

Yaël Braun-Pivet, președinta parlamentului Franței, a declarat: „Refuz să permit ca femeile să fie obligate să se retragă pentru a răspunde cerințelor vizitatorilor străini.”