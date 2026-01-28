Situația imposibilă în care s-a trezit o femeie: a privit cum cei 3 băieți ai ei mor într-un iaz înghețat, fără să-i poată salva: Țipau

Cei trei băieți au murit după ce gheața de pe iaz a cedat sub greutatea lor FOTO: Getty Images

Trei frați, în vârstă de 6, 8 și 9 ani, au murit în Texas în timpul furtunii masive de zăpadă care afectează Statele Unite, după ce au căzut prin gheața unui iaz aflat vizavi de casa unde erau cazați, au anunțat autoritățile locale. Mama lor a spus că a sărit în apa înghețată, dar nu a reușit să-i salveze.

„Doar țipau, îmi spuneau să îi ajut”, a declarat Cheyenne Hangaman pentru The Associated Press. „I-am văzut pe toți cum se luptau, se luptau să rămână la suprafață. I-am văzut pe toți cum luptau... ”.

Frații au murit luni după ce au căzut în iazul privat situat la nord de Bonham, o comunitate rurală de aproximativ 10.000 de locuitori, aproape de granița cu Oklahoma, a transmis Biroul Șerifului din Comitatul Fannin. Echipajele de intervenție și un vecin au scos din apă cei doi băieți mai mari, iar cel mai mic copil a fost recuperat după o căutare extinsă în iaz, potrivit șerifului.

Hangaman a spus că ea și copiii ei stăteau în casa unui prieten aflată peste drum de iaz și că îi avertizase să nu se apropie de acesta. Însă, a spus ea, luni, cea mai mică fiică a ei a venit alergând să îi spună că frații ei sunt în apă.

„Am alergat pe cât de multă gheață am putut ca să ajung la ei și, în cele din urmă, am ajuns și eu să cad în apă”, a spus Hangaman, care a povestit că apa înghețată i-a provocat imediat un șoc.

„Prindeam unul, încercam să-l pun pe gheață, dar gheața se rupea de fiecare dată când încercam să-l așez acolo”, a spus ea. „Încercam mereu să ajung la fiecare dintre ei să îi ajut, dar eram singură, pur și simplu nu puteam să îi ajut pe toți de una singură”.

Hangaman a spus că un bărbat care a venit să ajute a reușit să îi arunce o frânghie pentru a o scoate din iaz.

„Nu puteam să respir. Nu mă puteam mișca”, a spus ea. „În acel moment știam că băieții mei erau deja plecați. Așa că a trebuit doar să încerc să lupt pentru viața mea”.

Toți cei trei băieți erau elevi ai școlii primare din cadrul Districtului Școlar Independent Bonham, care anulase cursurile luni din cauza vremii extrem de reci ce a afectat mare parte din Statele Unite. Districtul școlar a fost, de asemenea, închis marți din cauza condițiilor meteorologice extreme, inclusiv drumuri acoperite de gheață și temperaturi de îngheț.

„Suntem devastați de această pierdere de neimaginat, iar gândurile noastre sunt alături de familie, prieteni și de toți cei care i-au cunoscut și i-au iubit pe acești copii”, a spus administratorul Lance Hamlin într-o scrisoare adresată părinților.

Hangaman a spus că toți cei trei băieți erau „plini de viață”. „Nu prea puteai opri energia lor debordantă”, a spus ea.

Marți, un strat de gheață acoperea încă mare parte din micul iaz aflat într-o zonă împădurită.

Peste 40 de decese au fost anunțate în urma valului de furtuni și ger din SUA.