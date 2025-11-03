Situația imposibilă în care s-a trezit o femeie din Iran care a vrut să-și salveze fiul, dar acum trebuie să plătească pentru a trăi

4 minute de citit Publicat la 16:42 03 Noi 2025 Modificat la 16:49 03 Noi 2025

O mireasă-copil riscă execuția în Iran pentru uciderea soțului ei abuziv FOTO: Getty Images (fotografie cu caracter ilustrativ)

O mireasă-copil riscă execuția în Iran pentru uciderea soțului ei abuziv. Singura scăpare ar fi să strângă 10 miliarde de tomani (supraunitate a monedei oficiale a Iranului, rialul), adică peste 90.000 de euro, pentru a plăti familia victimei până la termenul limită din decembrie.

Goli Kouhkan, în vârstă de 25 de ani, se află în secțiunea dedicată condamnaților la moarte din închisoarea centrală din Gorgan, în nordul Iranului, de șapte ani. Avea 18 ani când a fost arestată în legătură cu moartea soțului ei, în mai 2018, și condamnată la qisas – răzbunare în natură – pentru participarea la ucidere, relatează The Guardian.

Activiștii pentru drepturile omului spun că acest caz este emblematic pentru tratamentul discriminatoriu aplicat femeilor și minorităților în Iran, unde căsătoria copiilor este legală și există protecții legale limitate împotriva violenței domestice.

Mahmood Amiry-Moghaddam, de la Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, a condamnat pedeapsa cu moartea din Iran. În prezent, numărul execuțiilor autorizate de stat este în creștere.

„Kouhkan aparține unei minorități etnice, este femeie și este săracă. Probabil că este cea mai năpăstuită din societatea iraniană”, a spus el. „Condamnarea ei este simbolică pentru modul în care autoritățile iraniene folosesc pedeapsa cu moartea pentru a crea frică, precum și pentru legile discriminatorii și factorii sociali care au dus la această situație”.

Kouhkan face parte din minoritatea baloch, una dintre cele mai marginalizate comunități din țară, care reprezintă aproximativ 2% din populație. Fiind o minoritate neatestată, nu are documente oficiale de identitate. S-a căsătorit cu vărul ei la 12 ani, a rămas însărcinată la 13 ani și a născut un băiat.

Potrivit IHR, Kouhkan a suferit abuzuri fizice și emoționale timp de ani de zile. Când a reușit să scape o dată și a fugit la casa părinților ei, tatăl ei i-a spus că nu se poate întoarce acasă decât așa cum a plecat, înfășurată în giulgiu alb.

În ziua în care soțul ei a fost ucis, Kouhkan l-a găsit bătându-l pe fiul ei, care avea atunci cinci ani. A sunat un văr pentru ajutor. Când acesta a sosit, a izbucnit o luptă care a dus la moartea soțului ei. Kouhkan a chemat o ambulanță și a spus autorităților ce s-a întâmplat. Atât ea, cât și vărul au fost arestați.

În timpul interogatoriului, fără prezența unui avocat și sub presiune, Kouhkan a semnat o mărturisire, deși este analfabetă. Ulterior, i s-a desemnat un avocat de către instanță.

Deși judecătorii au condamnat-o pe la moarte prin spânzurare, conform legii iraniene, familia victimei o poate ierta în schimbul „banilor de sânge”, compensație plătită în cazurile de omor sau vătămare corporală. Oficialii închisorii au negociat o înțelegere cu familia victimei: îi vor cruța viața lui Kouhkan și o vor elibera cu condiția să plătească 10 miliarde de tomani și să părăsească orașul Gorgan. Este puțin probabil să i se permită contactul cu fiul ei, acum în vârstă de 11 ani, care este crescut de bunicii paterni.

Ziba Baktyari, membră a organizației Bramsh, care militează pentru drepturile femeilor din Balochistan, a spus că acesta nu este un caz izolat. „Kouhkan nu este un caz singular”, a spus ea. „Femeile baloch, și femeile în general, sunt ținta regimului. Nimeni nu știe despre ele, nimănui nu-i pasă de ele și vocile lor nu sunt auzite. Femeile nu au drepturi, trebuie să se supună soților și sunt ținute departe de școală. Familiile își mărită fetele din cauza sărăciei; nu le pot întreține”.

Iranul execută cel mai mare număr de femei la nivel global, conform datelor disponibile. În 2024, cel puțin 31 de femei au fost executate pentru infracțiuni legate de droguri, omor și securitate în Iran, cel mai mare număr de execuții ale femeilor înregistrat în ultimii peste 15 ani. Cel puțin 30 de femei au fost executate în 2025.

În 2024, cel puțin 419 persoane, inclusiv un infractor minor și 19 femei, au fost executate pentru acuzații de omor, cel mai mare număr de execuții din 2010, conform IHR. Doar 12% dintre execuțiile înregistrate au fost anunțate de surse oficiale. În 2024, au existat 649 de cazuri în care familiile au ales diya, sau iertarea, în locul execuției.

Cazul lui Kouhkan vine după cel al Samirei Sabzian Fard, care, în decembrie 2023, a fost condamnată la moarte de o instanță din Teheran conform principiului qisas, în legătură cu uciderea bărbatului cu care a fost forțată să se căsătorească la 15 ani.

Fatemeh Salbehi a fost arestată pentru uciderea soțului ei mult mai în vârstă în 2008, la vârsta de 17 ani. A fost interogată fără prezența unui avocat. După ce a mărturisit inițial crima, ea a declarat ulterior că ucigașii erau doi bărbați care au intrat prin efracție în casa familiei.

În 2012, Zeinab Sekaanvand avea 17 ani când a fost arestată pentru uciderea soțului ei, cu care se căsătorise la 15 ani. În timpul interogatoriului, a mărturisit că l-a înjunghiat pe soțul ei după ce acesta a supus-o la luni de abuzuri fizice și verbale. Ulterior, și-a retras mărturisirea și i-a spus judecătorului că cumnatul ei, care ar fi violat-o de mai multe ori, a comis crima.

În toate cele trei cazuri, femeile au fost executate.