SUA anunță un tratament revoluționar anti-HIV. Costul său însă e uriaș: „Reduceţi preţul și daţi omenirii o şansă de stopa maladia”

Yeztugo propune o prevenţie mai eficientă şi mai puţin invazivă, cu doar două injecţii pe an.Foto: Getty Images

Statele Unite au autorizat un nou tratament preventiv împotriva HIV, virusul care cauzează SIDA, a anunţat miercuri compania farmaceutică Gilead, care l-a dezvoltat. Această aprobare ar putea revoluţiona lupta împotriva epidemiei de SIDA dacă preţurile de comercializare vor fi accesibile, informează AFP, potrivit Agerpres. Însă, prețul ar putea fi de ordinul a zeci de mii de dolari. Mai mult, compania ar vrea să facă disponibil acest tratament la prețuri accesibile și în țările aflate în curs de dezvoltare, unde SIDA face ravagii, însă noile politici ale Administrației Trump cu privire la ajutoarele externe pun în pericol inițiativa.



Denumit Yeztugo, tratamentul, care constă în două injecţii anuale, reprezintă o mică revoluţie în domeniul medicamentelor ce previn transmiterea HIV, cunoscute sub numele de „profilaxie pre-expunere”, sau „PrEP”.



Luate de persoanele care nu sunt infectate, dar care sunt considerate ca făcând parte din grupele de risc, precedentele medicamente de acest tip necesită, în general, administrarea zilnică a unei pastile.

Cum funcționează noul tratament preventiv

În schimb, Yeztugo propune o prevenţie mai eficientă şi mai puţin invazivă, cu doar două injecţii pe an. Asta ar putea face să devină mult mai uşoară îngrijirea persoanelor din grupele de risc, mai ales în ţările în curs de dezvoltare. Şi ar putea chiar să pună capăt epidemiei de SIDA, potrivit experţilor în medicină.



„Este o zi istorică în lupta împotriva HIV”, a declarat Daniel O'Day, patronul companiei americane de biotehnologie Gilead, în comunicatul care a anunţat această autorizare.



Potrivit companiei farmaceutice americane, noul tratament va fi disponibil de acum înainte în Statele Unite pentru „adulţii şi adolescenţii care cântăresc cel puţin 35 de kilograme” şi care „au nevoie de PrEP sau doresc să beneficieze de profilaxie”.

Gilead propune deja începând din 2022 un tratament antiretroviral, Sunlenca, dezvoltat pe baza aceleiaşi molecule, Lenacapavir. Aceasta din urmă este propusă persoanelor deja infectate şi permite împiedicarea înmulţirii virusului în organism.



Aceste tratamente oferă o eficacitate fără precedent şi ar putea schimba datele problemei în lupta dusă la nivel mondial împotriva SIDA, potrivit experţilor medicali.



Cele două studii clinice desfăşurate de Gilead pentru tratamentul preventiv au arătat o reducere a riscului de transmitere a HIV de peste 99,99% la adulţi şi la adolescenţi, ceea ce înseamnă că noua injecţie reprezintă opţiunea medicală cea mai apropiată de un vaccin.

Chestiunea costurilor

Însă speranţele suscitate de aceste rezultate excelente ar putea fi năruite din cauza costurilor astronomice ale tratamentelor.



Deşi Gilead nu a divulgat deocamdată preţul de lansare al tratamentului Yeztugo în Statele Unite, analiştii estimează că acesta s-ar putea ridica la 25.000 de dolari pe an. Sunlenca, aflat deja pe piaţă, costă peste 39.000 de dolari pe an.



Iar Apretude, primul tratament de tip PrEP injectabil, care a fost dezvoltat de compania ViiV Healthcare şi a fost aprobat în 2021 în Statele Unite, costă zeci de mii de dolari pe an pentru injecţii ce trebuie administrate la fiecare două luni.



Or, potrivit unei estimări recente realizate de mai mulţi cercetători, publicată în revista The Lancet, tratamentul Lenacapavir ar putea fi produs la un cost cuprins doar între 25 şi 46 de dolari.



„Dacă acest medicament care schimbă datele problemei rămâne inabordabil, atunci el nu va schimba nimic. Reduceţi preţul, creşteţi producţia şi daţi omenirii o şansă de a pune capăt maladiei SIDA. Îi cer imediat companiei Gilead să ia decizia corectă”, a declarat miercuri directoarea ONUSIDA, Winnie Byanyima, într-un comunicat.



Compania Gilead a anunţat anul trecut acorduri cu mai mulţi producători pentru producerea şi vânzarea de medicamente generice cu costuri reduse în peste 100 de ţări în dezvoltare şi pentru furnizarea de doze suplimentare. Însă aceste iniţiative ar putea fi puse în pericol de acţiunile administraţiei lui Donald Trump, care a redus finanţarea internaţională ce trebuia să le sprijine