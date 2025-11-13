SUA: Un deținut condamnat la moarte prin injecție letală a fost grațiat cu o zi înaintea execuției

1 minut de citit Publicat la 23:41 13 Noi 2025 Modificat la 23:47 13 Noi 2025

Cameră de execuție prin injecție letală în SUA. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un deținut din Oklahoma, condamnat la moarte prin injecție letală, a fost grațiat cu o zi înaintea execuției, informează BBC. Guvernatorul statului american Oklahoma, Kevin Stitt, a acceptat grațierea lui Tremane Wood, în vârstă de 46 de ani, miercuri, 12 noiembrie. Execuția era programată în ziua de joi, 13 noiembrie.

Lui Wood pedeapsa capitală i-a fost comutată în închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare.

Tremane Wood fusese condamnat pentru omor cu premeditare și condamnat la moarte în 2004, fiind acuzat de înjunghierea unui fermier în timpul unui jaf.

Treman Wood a fost condamnat alături de fratele său mai mare, Zjaiton, care și-a recunoscut vinovăția și a murit în închisoare în 2019.

Familia victimei s-a opus însă execuției lui Wood. Avocații lui Wood au admis că clientul lor se face vinovat de tâlhărie, dar nu și de crimă.

„După o analiză amănunțită a probelor și o reflecție plină de rugăciun, am decis să accept grațierea și recomandarea comisiei de eliberare condiționată și am comutat pedeapsa lui Treman Wood în închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate”, a spus guvernatorul Stitt.

BBC notează că acesta este al doilea caz în care guvernatorul Stitt, aflat în această funcție din 2019, a arătat clemență față de cun condamnat la moarte.

Procurorul general din Oklahoma și-a exprimat nemulțumirea vizavi de decizia de grațiere.

„Biroul meu va continua munca pentru a se asigura că Tremane Wood va rămâne în spatele gratiilor și că publicul va fi protejat de acesta”, a spus procurorul Gentner Drummond.

