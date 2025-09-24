Țara din UE unde un gigant imobiliar oferă recompense cuplurilor care concep un copil în hotelurile și locuințele construite de el

Lanțul de hoteluri Arche din Polonia oferă petreceri gratuite și alte recompense cuplurilor care concep un copil în timpul sejurului. Sursa foto: Arche Hotels

Un hotelier și dezvoltator imobiliar din Polonia oferă petreceri gratuite pentru clienții care concep un copil în timpul sejurului la una dintre proprietățile sale, într-o încercare de a stimula rata natalității scăzută a țării, potrivit CNN.

Władysław Grochowski, proprietarul uneia dintre cele mai mari rețele hoteliere și imobiliare din Polonia, a promis că va organiza gratuit o petrecere – precum o petrecere de botez – pentru oricine rămâne însărcinată în timpul unei șederi la unul dintre cele 23 de hoteluri ale grupului Arche.

Bani pentru cuplurile care concep un copil în primii cinci ani de la achiziționarea unei locuințe

De asemenea, a anunțat că va oferi un bonus în numerar de 10.000 de zloți (n.r. aproximativ 2.750 de dolari) oricărui angajat sau client care are un copil în termen de cinci ani de la achiziționarea unei locuințe construite de compania sa.

Într-un interviu acordat site-ului financiar money.pl, Grochowski a declarat: „Fiecare cuplu care concepe un copil în timpul sejurului la unul dintre cele 23 de hoteluri Arche va primi gratuit o petrecere de familie, cum ar fi un botez, organizată într-una dintre sălile noastre de evenimente sau restaurante.”

El a menționat că unele dintre hotelurile din lanț includ biserici renovate, care pot găzdui nunți sau botezuri, iar altele dispun de parcuri în care va fi plantat câte un copac pentru fiecare naștere eligibilă înregistrată.

„Părinții primului copil născut în cadrul acestui program vor primi, de asemenea, un cărucior și un pachet de bun-venit special,” a adăugat el.

Asemenea multor alte țări din lume, Polonia se confruntă cu o scădere accentuată a natalității. În 2023, rata natalității a fost de 1,2 nașteri vii per femeie, în scădere față de 1,33 în 2021 și 2,06 în 1990, potrivit agenției de statistică a Uniunii Europene, Eurostat.

Explicând motivația din spatele acestui pachet inedit de stimulente, Grochowski a declarat în același interviu

„Companiile ar trebui să se implice mai mult în problemele sociale, inclusiv în sprijinirea inversării tendinței demografice negative din țara noastră. În 2026, Polonia va cheltui aproape 5% din PIB pentru apărare – ceea ce, nominal, ar putea însemna peste 200 de miliarde de zloți – dar la ce bun, dacă demografia ne va șterge de pe hartă?”

„Nu m-a interesat niciodată să fac bani”

Compania, pe care Grochowski a înființat-o la începutul anilor '90, are în portofoliu peste 4.000 de camere de hotel și 27 de restaurante, și a construit până în prezent peste 10.000 de apartamente.

O privire pe site-ul Arche arată că firma este profund implicată în probleme sociale, implicându-se într-o varietate de inițiative – de la conservarea patrimoniului local, la protejarea mediului și promovarea evenimentelor sportive.

Pe lângă activitatea companiei, Grochowski și soția sa, Lena, au fondat în 2014 Fundația Lena Grochowska, axată pe acțiuni umanitare. Printre altele, au oferit adăpost și siguranță pentru numeroși refugiați ucraineni care au ajuns în Polonia de la izbucnirea războiului în 2022. Pentru această activitate, cuplul a primit în 2023 un prestigios premiu al Națiunilor Unite – fiind desemnați câștigători regionali pentru Europa ai Premiului UNHCR Nansen pentru Refugiați.

Într-un interviu acordat site-ului UNHCR, Grochowski a explicat motivația din spatele acțiunilor sale:

„Nu m-a interesat niciodată să fac bani. Mi-am dorit întotdeauna să fiu de folos sau să mă implic undeva. Acționez din emoție.”