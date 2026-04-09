Țările europene cu cei mai stresați angajați. Cât de mult se implică muncitorii din România la locul de muncă

Angajații stresați sau dezangajați nu reprezintă doar un risc pentru retenție, ci pot reduce și productivitatea. Foto: Getty Images

Un nou studiu, realizat în 160 de țări, scoate la iveală cât de stresați sunt angajații din Europa în comparație cu cei din restul lumii. Răspunsul: mai puțin decât cei din SUA și Canada, dar reversul medaliei este că sunt și mai puțin motivați, conectați și implicați la locul de muncă. Croații sunt cei mai neinteresați angajați din Europa, în timp ce muncitorii români se declară într-o proporție destul de ridicată implicați la locul de muncă, relatează Euronews.

Angajații stresați sau dezangajați nu reprezintă doar un risc pentru retenție, ci pot reduce și productivitatea, avertizează specialiștii firmei de consultanță în management Gallup, care a realizat studiul. Până la 9% din PIB-ul global se pierde din acest motiv, potrivit estimărilor din raportul pentru 2026 „State of the Global Workplace”.

La nivel global, implicarea angajaților este în scădere, iar lucrătorii se simt mai puțin motivați, conectați și implicați, iar tendința se agravează. Gallup estimează rata globală de dezinteres în raportul cu munca la doar 20%, cel mai scăzut nivel din 2020.

Sunt muncitorii mai stresați în Europa sau în Americi?

Datele colectate de Gallup la nivel global relevă un contrast puternic între continentele lumii. Europa este continentul cu cei mai puțin stresați angajași, dar și cei mai puțin implicați în ansamblu (pentru al șaselea an consecutiv), în timp ce SUA și Canada au cele mai implicate forțe de muncă, dar și cele mai stresate în același timp.

50% dintre angajații din SUA și Canada spun că sunt stresați, în timp ce 31% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

39% dintre angajații din Europa spun că sunt stresați, în timp ce 12% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

49% dintre angajații din America Latină și Caraibe, spun că sunt stresați, în timp ce 30% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

48% dintre angajații din Asia de Sud-Est spun că sunt stresați, în timp ce 25% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

46% dintre angajații din Eurasia post-sovietică spun că sunt stresați, în timp ce 25% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

46% dintre angajații din Australia și Noua Zeelandă spun că sunt stresați, în timp ce 25% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

43% dintre angajații din Asia de Sud spun că sunt stresați, în timp ce 21% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

30% dintre angajații din Africa sub-sahariană spun că sunt stresați, în timp ce 19% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

25% dintre angajații din Asia de Est spun că sunt stresați, în timp ce 18% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

21% dintre angajații din Orientul Mijlociu și Africa de Nord spun că sunt stresați, în timp ce 14% dintre ei spun că nu se implică la locul de muncă;

Care angajați europeni gestionează mai bine stresul?

În ceea ce privește stresul la locul de muncă, europenii din sud sunt, în general, cei mai afectați: grecii (61%), maltezii (57%), ciprioții (56%), italienii (51%) și spaniolii (47%) înregistrând cele mai ridicate niveluri.

În același timp, danezii (19%), polonezii (22%) și lituanienii (23%) par să resimtă mai puțină presiune.

Potrivit Gallup, profilul angajatului cel mai stresat indică, în majoritate, manageri sub 35 de ani, care lucrează în regim hibrid.

Cine sunt angajații cei mai puțin implicați?

Cele mai scăzute rate de implicare la locul de muncă din Europa au fost înregistrate în Croația (7%), Polonia (7%), Franța (8%), Elveția (8%), Luxemburg (9%), Irlanda (9%) și Austria (9%).

Spania (10%), Regatul Unit (10%), Germania (11%) și Italia (11%) depășesc doar ușor pragul de două cifre.

De cealaltă parte, Albania (32%), România (31%), Suedia (25%) și Malta (25%) înregistrează unele dintre cele mai ridicate niveluri de implicare de pe continent.

Datele Gallup conturează un profil al celor mai puțin implicați angajați: de obicei sub 35 de ani, în roluri non-manageriale și fără acces la muncă de la distanță, chiar și parțial, deși diferențele față de alte profiluri demografice sunt mici.

Alți 15% declară că nu sunt doar „neimplicați”, ci „activ dezangajați”, ceea ce înseamnă că se detașează intenționat și conștient din punct de vedere psihologic de muncă, echipă și angajator. Acest fenomen este cunoscut astăzi drept „quiet quitting”.

Cercetarea numește această scădere a implicării un „motiv de îngrijorare”.

„Este pentru prima dată când implicarea globală scade timp de doi ani consecutivi. Cea mai mare scădere a fost în Asia de Sud (-5 puncte). Nicio regiune a lumii nu a înregistrat o creștere a implicării în ultimul an.”

Sunt angajații europeni mai avantajați la nivel global?

În ciuda nivelului scăzut de implicare, datele arată că angajații europeni stau mult mai bine în ceea ce privește bunăstarea. Aproximativ 49% dintre angajații de pe continent spun că „o duc bine”, comparativ cu 34% la nivel global.

Jumătate dintre regiunile lumii au înregistrat o creștere a bunăstării, America Latină și Caraibele (+2 puncte) și Europa (+2) având cele mai mari creșteri.

Finlanda (81%), Islanda (78%) și Danemarca (78%) conduc clasamentul fericirii în Europa.

În contextul provocărilor aduse de inteligența artificială și volatilitatea globală, majoritatea angajaților europeni sunt optimiști: 57% consideră că este un moment bun pentru a găsi un loc de muncă, peste media globală de 52%, în frunte fiind Olanda (86%), în timp ce Slovacia închide clasamentul cu 32%.

Regiunea cea mai puțin optimistă din lume este Orientul Mijlociu și Africa de Nord (36%), în timp ce locuitorii din Asia de Sud-Est sunt cei mai încrezători (64%).