Tentativă de asasinat în Peru. Un candidat la prezidențiale a fost victima unui atac armat: „Este un început prost de campanie”

Peru va organiza alegeri generale, atât prezidenţiale, cât şi legislative, pe 12 aprilie. Foto: Getty Images

Unul dintre candidații la alegerile prezidențiale din Peru, care vor avea loc în aprilie 2026, a fost victima unei tentative de asasinat. Rafael Belaunde a scăpat cu viață, marți, în urma atacului armat care a avut loc la sud de Lima. O imagine cu el, pătat de sânge, s-a viralizate pe rețelele sociale din Peru, ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează Agerpres.

Atacul a avut loc în oraşul Cerro Azul, la aproximativ 150 de kilometri sud de Lima.

Într-un mesaj pe X, poliţia a informat că nimeni nu a fost rănit, conform AFP.



„Au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă” asupra vehiculului liderului partidului Libertatea Populară, a declarat presei şeful poliţiei peruane, generalul Oscar Arriola.



O fotografie a lui Belaunde, cu faţa şi cămaşa pătate de sânge, a devenit rapid virală pe X şi a fost difuzată de mai multe canale de televiziune.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025





Potrivit şefului poliţiei, petele de sânge ar proveni de la răni minore cauzate de cioburi din parbriz, care a fost lovit de trei gloanţe. El nu a precizat dacă cioburile l-au lovit pe politician ori pe şoferul său.



Liderul de dreapta a declarat poliţiei că nu a primit nicio ameninţare, a declarat generalul Arriola.



„Acesta este un început prost de campanie (...) Acest atac armat asupra lui Rafael Belaunde trebuie condamnat ferm. El este nevătămat. Criminalii nu şi-au atins obiectivul” , a declarat la postul de radio RPP fostul ministru Pedro Cateriano, fondatorul partidului Libertatea Populară.



Peru se confruntă, „din păcate, cu un climat de activitate criminală activă”, a adăugat el.



Ţara va organiza alegeri generale, atât prezidenţiale, cât şi legislative, pe 12 aprilie.



În prezent, Belaunde, candidat declarat, nu se numără printre favoriţii scrutinului. Sondajele sunt dominate de fostul primar al capitalei Lima Rafael Lopez Aliaga şi de Keiko Fujimori, fiica fostului preşedinte Alberto Fujimori, ambii consideraţi, de asemenea, de dreapta.



Belaunde, 50 de ani, este nepotul fostului şef al stat Fernando Belaunde (din 1963 până în 1968 şi din 1980 până în 1985).



În ultimii ani, Peru se confruntă cu un val de violenţe legate de crima organizată. Numeroase bande extorchează şi îi ucid pe cei care se opun şantajului, ceea ce a declanşat manifestaţii masive conduse în special de tineri şi de sectoarele transporturilor şi comerţului, cele mai afectate.



Confruntat cu creşterea nestăvilită a insecurităţii, la 10 octombrie parlamentul a demis-o într-un proces rapid pe preşedinta de la acea dată, Dina Boluarte. Preşedintele parlamentului, José Jeri, politician de dreapta, asigură interimatul până în iulie 2026, când noul preşedinte va depune jurământul.