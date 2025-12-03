Thailanda permite de acum vânzarea de alcool și în cursul după-amiezii, după decenii de interdicție: „Vremurile s-au schimbat”

Publicat la 11:42 03 Dec 2025 Modificat la 11:42 03 Dec 2025

Red Light District, Patpong, Thailanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Thailanda a relaxat temporar, pentru o perioadă de probă de şase luni, restricţiile privind vânzarea de alcool, care poate fi cumpărat de miercuri şi după-amiaza, după decenii de interdicţie, informează AFP, potrivit Agerpres.

Această măsură este „în concordanţă cu situaţia actuală”, a comentat ministrul thailandez al Sănătăţii, Pattana Promphat, într-un anunţ publicat marţi în Gazeta regală, jurnalul oficial local.

Ţară majoritar budistă, Thailanda interzicea încă din anii 1970 vânzarea de alcool între orele 14:00 şi 17:00 în magazine sau baruri.

„În trecut exista temerea că funcţionarii ar merge să bea pe ascuns”

Iniţial, această lege urmărea să îi împiedice pe funcţionari să bea în timpul programului de lucru, însă putea să îi ia prin surprindere pe turiştii străini într-o ţară renumită pentru viaţa sa de noapte.

„În trecut exista temerea că funcţionarii ar merge să bea pe ascuns, dar vremurile s-au schimbat”, comenta în noiembrie vicepremierul Sophon Saram.

Noile reglementări permit vânzarea neîntreruptă de alcool între orele 11:00 şi miezul nopţii. Ele se aplică cu titlu experimental timp de 180 de zile în timp ce o comisie le analizează impactul.

Restricţiile privind vânzarea de alcool în Thailanda sunt influenţate de învăţăturile budiste, care consideră consumul de alcool o abatere morală.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), această ţară, care produce berile Chang, Singha şi Leo, se numără printre cele cu cel mai ridicat consum de alcool din Asia.

Circa 33.000 de persoane au murit în Thailanda între 2019 şi 2023 în accidente rutiere legate de consumul de alcool, conform statisticilor ministerului Sănătăţii.