Topul celor mai poluate orașe din lume: 19 din 20 sunt în Asia

Toate orașele din top 20 al celor mai poluate din lume, cu excepția unuia singur, se află în Asia. Foto: Getty Images

Un nou studiu arată că, anul trecut, toate orașele din top 20 al celor mai poluate din lume, cu excepția unuia singur, se află în Asia.

Majoritatea acestor orașe, 13 la număr, sunt situate în India, unde creșterea economică rapidă este alimentată de utilizarea intensivă a cărbunelui. Alte patru orașe sunt în Pakistan, iar câte unul se află în China și Kazahstan.

Singurul oraș din afara Asiei care apare în acest clasament este N’Djamena, capitala statului Ciad din Africa Centrală, scrie CNN.

Clasamentul celor mai poluate orașe din lume

Byrnihat, India - 128,2 PM2.5

New Delhi, India - 91,8 PM2.5

Hotan, China

Gujranwala, Pakistan

Faisalabad, Pakistan

N'Djamena, Ciad

Bagpat, India

Noida, India

Faridabad, India

Greater Noida, India

Peshawar, Pakistan

Gurugram, India

Loni, India

Muzaffarnagar, India

Moradabad, India

Gaya, India

Lucknow, India

Lahore, Pakistan

Kashgar, China

Almaty, Kazahstan

Orașele cele mai poluate din America de Nord

Potrivit raportului realizat de compania elvețiană IQAir, care monitorizează calitatea aerului la nivel global, cele mai poluate orașe din America de Nord se află toate în California: Ontario, Bloomington și Huntington Park.

Studiul a analizat nivelul de particule fine PM2.5, unele dintre cele mai periculoase pentru sănătatea umană. Aceste particule provin din arderea combustibililor fosili, furtuni de praf și incendii de vegetație. Datorită dimensiunii lor extrem de mici – de 20 de ori mai subțiri decât firul de păr uman – ele pot pătrunde în plămâni și în fluxul sanguin, cauzând inflamații, probleme respiratorii, boli cronice de rinichi, accidente vasculare cerebrale, atacuri de cord și chiar cancer.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă ca nivelul mediu anual de PM2.5 să nu depășească 5 micrograme pe metru cub. În Byrnihat, un oraș industrial din nord-estul Indiei, concentrația de PM2.5 a atins anul trecut valoarea de 128,2, de peste 25 de ori mai mare decât standardul OMS.

Capitala Indiei, New Delhi, a fost din nou desemnată cea mai poluată capitală a lumii pentru al șaselea an consecutiv, cu o concentrație de PM2.5 de 91,8. În plus, șase orașe satelit din apropierea New Delhi – Faridabad, Loni, Delhi, Gurugram, Noida și Greater Noida – au fost incluse în clasament.

Raportul menționează că poluarea aerului rămâne o povară majoră pentru sănătatea publică și reduce speranța de viață cu aproximativ 5,2 ani. Deși India a coborât de pe locul trei pe locul cinci în clasamentul celor mai poluate țări față de anul precedent, vecinii săi, Bangladesh și Pakistan, ocupă pozițiile doi și trei.

China, care în trecut domina clasamentele privind poluarea aerului, a înregistrat o ușoară îmbunătățire. Nivelul mediu național al PM2.5 a scăzut de la 32,5 la 31 micrograme pe metru cub, iar orașe mari precum Beijing, Shanghai, Chengdu, Guangzhou și Shenzhen au înregistrat o calitate mai bună a aerului. Cu toate acestea, China continuă să construiască centrale pe cărbune, ceea ce ar putea afecta progresele realizate.

Cele mai poluate țări din lume

Conform unui raport recent al companiei elvețiene IQAir, în anul 2024, doar șapte țări au respectat standardele de calitate a aerului stabilite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Aceste țări sunt Australia, Noua Zeelandă, Estonia, Grenada, Islanda, Barbados și Bahamas.

Pe de altă parte, cele mai poluate țări în 2024, cu niveluri de particule fine PM2.5 semnificativ peste recomandările OMS, au fost: