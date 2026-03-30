Trei tablouri celebre în valoare de 9 milioane de euro au fost furate dintr-un muzeu din Italia. Jaful a durat 3 minute

Conform reconstituirilor iniţiale, hoții au acționat în noaptea dintre 22 și 23 martie când au intrat în Villa Magnani după ce au forţat o ușă a clădirii. Sursa foto: Fondazione Magnani-Rocca

Operele de artă, în valoare de 9 milioane de euro, este vorba despre tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse, au fost furate în doar câteva minute din Villa Magnani aflată în provincia Parma, în Italia. Ușa de la intrare a clădirii a fost forțată, jaful a durat 3 minute, iar o a patra pictură a fost abandonată de hoţi în timp ce fugeau.

Conform reconstituirilor iniţiale, hoții au acționat în noaptea dintre 22 și 23 martie când au intrat în Villa Magnani după ce au forţat o ușă a clădirii şi au reuşit să fugă cu 3 tablouri importante. Un al patrulea tablou a fost abandonat de bandă în interiorul clădirii. Bandiţii, probabil presaţi de activarea sistemului de alarmă, au fost forțați să abandoneze unul dintre tablourile pe care doreau să le ia, relatează La Repubblica.

Carabinierii din Parma anchetează, împreună cu agenţii Unității pentru Protecția Patrimoniului Cultural şi analizează imaginile de pe camerele de supraveghere.

Cele trei picturi furate sunt „Peştii” de Pierre-Auguste Renoir, din 1917, care face parte din producția artistică târzie a pictorului impresionist, creată cu câțiva ani înainte de moartea sa, „Natură statică cu cireșe” , creion și acuarelă pe hârtie albă, pictată de Paul Cézanne în 1890, cunoscută și sub numele de „Ceașcă și farfurie cu cireșe”, și, nu în ultimul rând, „Odalisca pe terasă”, realizată de Henri Matisse în 1922 şi aflată în Camera Franceză de la etajul superior al Vilei Magnani, care găzduiește colecția permanentă.

Hoții au acționat „în mai puțin de trei minute, nu spontan, ci mai degrabă într-un context structurat și organizat”, a precizat Fundația Magnani Rocca, care a mai adăugat că a fost vorba despre „o diviziune funcțională clar planificată a activităților ilegale grave, care, însă, nu a fost finalizată din cauza activării sistemelor de protecție și grație intervenției prompte a securității interne, a Carabinierilor și a institutului de securitate, cărora le transmitem cele mai sincere mulțumiri pentru curajul și promptitudinea lor”.

Vila găzduiește colecția Luigi Magnani, iar Fundația Magnani-Rocca este una dintre cele mai importante instituții de artă din Italia. Villa dei Capolavori, sediul Fundației, găzduiește colecția de artă a criticului, muzicologului și scriitorului Luigi Magnani (1906-1984): aceasta include lucrări de Tiţian, Dürer, Rubens, Goya, Canova, Monet, Renoir, Cézanne, Burri și cea mai semnificativă colecție de opere de Giorgio Morandi.

Fundația a fost înființată în 1977 cu scopul de a promova activități culturale legate de artă, muzică și literatură, în memoria părinților fondatorului, Giuseppe Magnani și Eugenia Rocca. Recunoașterea oficială a venit pe 15 martie 1978, prin decret al Președintelui Republicii. Încă din 1983, Magnani expusese o parte din colecția sa în serele vilei, unde a locuit până la moartea sa, în 1984.

Vila, înconjurată de verdeață, păstrează farmecul reşedinţei unui mare colecționar, cu mobilier neoclasic și Empire, fiind înconjurată de un parc romantic cu plante exotice, copaci monumentali și faimoșii păuni albi și multicolori, embleme ale mișcării simboliste.