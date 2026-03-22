Un angajat al unui supermarket a fost concediat după 10 ani de muncă, pentru că ar fi luat o sticlă de apă fără să o plătească

Publicat la 17:45 22 Mar 2026 Modificat la 17:45 22 Mar 2026

Bărbatul susține că a achitat produsul, însă angajatorul său nu l-a crezut și l-a concediat după 10 ani de muncă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un angajat al unui supermarket din Taranto, Italia, a fost concediat după 10 ani de muncă, după ce a fost acuzat că a băut o sticlă de apă, de nici 1 euro, fără să o plătească. Bărbatul a respins acuzația, susținând că a achitat produsul, și a anunțat că va da compania în judecată.

Incidentul a avut loc în data de 12 martie 2026. Potrivit publicației Corriere della Sera, un angajat al unui supermarket din Taranto, Italia, a fost acuzat că a luat de la raft o sticlă de apă de nici 1 euro și a consumat-o fără să plătească.

Bărbatul susține că a achitat produsul, însă angajatorul său nu l-a crezut și l-a concediat după 10 ani de muncă.

Acesta a mai mărturisit că sticla de apă făcea parte dintr-un coș de cumpărături mai mare, realizat pentru a beneficia de o ofertă care necesita un prag de 10 euro. În total, la casă a fost plătită suma de 11 euro, cu cardul.

Astfel, angajatul susține că îl va da în judecată pe angajator.

„Prin urmare, sticla consumată era, de fapt, plătită”, susține avocatul.

de muncă: „Dar am plătit-o”

Pe lângă acest incident, compania i-a reproșat angajatului și alte abateri, printre care preluarea de numerar dintr-o casă a unui coleg fără justificare, schimburi de bani între case fără autorizare și primirea unei livrări fără verificarea documentelor. Bărbatul afirmă că a procedat corect în toate situațiile.

Cazul urmează să fie analizat de instanța de muncă.