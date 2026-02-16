Un australian a murit în Bali după ce a făcut apendicită, iar consulatul a refuzat să-i emită pașaport pentru transfer medical

Pașaport australian. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat australian a murit într-un spital din Bali, la doar câteva zile după ce consulatul australian nu a emis un pașaport de urgență care, potrivit fiului său, i-ar fi putut salva viața, transmite The Guardian.

Wayne Harvey, un expat care locuia pe insulă din 2018, avea 69 de ani când a fost internat la spitalul Puri Raharja din Denpasar, în Ajunul Crăciunului din 2022, cu suspiciune de apendicită.

După operația de îndepărtare a apendicelui, spitalul l-a informat pe fiul său din Australia, Jake Harvey, că au apărut complicații și că unitatea medicală nu îl mai poate îngriji corespunzător pe Wayne.

Spitalul a recomandat transferul lui Wayne la spitalul public Profesor Ngoerah din apropiere, însă pașaportul său – necesar pentru efectuarea transferului – dispăruse.

Jake, singurul fiu și rudă apropiată, a contactat Centrul Consular de Urgență al Departamentului Afacerilor Externe al Australiei la 1 ianuarie 2023. El a explicat că tatăl său era inconștient și în stare critică și a solicitat emiterea unui pașaport de urgență pentru a permite transferul.

Un consul a refuzat discuția cu fiul, pe motiv că trebuie permisiunea tatălui pentru asta

Un oficial consular i-a spus că nu poate discuta situația fără permisiunea tatălui său, invocând Legea privind protecția datelor (Privacy Act).

Timp de peste două zile, Jake a trimis e-mailuri și a sunat în mod repetat la linia de urgență, inclusiv trimițând imagini și videoclipuri cu tatăl său conectat la aparate de susținere a vieții. Pe 2 ianuarie a anunțat consulatul că starea tatălui său se agravează.

Pe 3 ianuarie, consulatul i-a transmis un rezumat al stării medicale a lui Wayne, bazat pe informații primite de la o asistentă de serviciu. În mesaj se menționa că spitalul nu este „la standarde australiene”, dar că starea lui Wayne ar fi „stabilă” și îmbunătățită.

Jake a susținut că aceste informații contraziceau ceea ce primea de la medici și de la un prieten al tatălui său. În aceeași zi, el a întrebat dacă consulatul poate ajuta la obținerea documentelor necesare pentru transfer, explicând că pașaportul se află la biroul de imigrare.

Nu a primit niciun răspuns la acel e-mail sau la mesajele ulterioare. Pașaportul de urgență nu a fost emis, Wayne nu a fost transferat, iar acesta a murit pe 7 ianuarie 2023, la spitalul Puri Raharja. Ulterior, trupul său a fost mutat la morga spitalului la care ar fi trebuit să fie transferat inițial.

Cereri și plângeri ignorate ani de zile

Jake a depus o plângere la două zile după moartea tatălui său, însă aceasta a fost ignorată timp de peste doi ani. Departamentul Afacerilor Externe a răspuns abia după 27 de luni, în 2025, după ce Jake a trimis un nou e-mail în care își exprima frustrarea.

În octombrie 2025, departamentul i-a transmis o scrisoare de scuze, precizând că a fost efectuată o analiză internă a cazului.

Reprezentanții au recunoscut că nu au înțeles inițial gravitatea stării lui Wayne și că procesul și termenele – mai ales în perioada sărbătorilor – nu i-au fost explicate clar lui Jake.

Jake a catalogat explicațiile drept „inacceptabile”, subliniind că serviciile consulare au fost contactate tocmai pentru că starea tatălui său era extrem de gravă și necesita transfer urgent.

Departamentul a susținut că s-a bazat pe informațiile primite de la spital, care indicau că starea pacientului era „stabilă”, și a precizat că ofițerii consulari nu sunt cadre medicale, ci depind de evaluările medicilor.

Într-un răspuns pentru presă, o purtătoare de cuvânt a declarat că departamentul este „profund îndurerat de pierderea suferită de familie” și că analiza internă a concluzionat că procedurile consulare au fost respectate, deși au fost identificate aspecte ce țin de comunicarea cu familia și care au fost între timp îmbunătățite.

Autoritățile au mai precizat că sunt limitate de obligațiile privind confidențialitatea în a oferi detalii suplimentare despre caz.