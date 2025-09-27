Un băiat de 11 ani a ajuns de urgență la spital după ce a încercat să își termine toată tema de vacanță într-o singură zi

1 minut de citit Publicat la 20:00 27 Sep 2025 Modificat la 20:00 27 Sep 2025

Liangliang a primit o mască de oxigen și a fost ajutat să își regleze ritmul respirației. Foto: Getty Images

Pe 26 august, Liangliang, un elev din Changsha, provincia Hunan, s-a apucat de teme la ora 8 dimineața și nu s-a ridicat de la birou până la ora 22:00. Sub presiunea părinților, care îl grăbeau să recupereze, starea lui s-a agravat rapid: respirație accelerată, amețeli, dureri de cap, membre amorțite și degete înțepenite în formă de „gheară”, scrie scmp.com.

La ora 23:00, copilul era deja agitat și speriat, iar părinții au decis să îl ducă de urgență la spital.

Stres emoțional

Medicii de la Spitalul Central din Changsha au descoperit că băiatul suferea de o tulburare respiratorie provocată de hiperventilație — respirație prea rapidă și profundă, de obicei declanșată de stres emoțional.

Liangliang a primit o mască de oxigen și a fost ajutat să își regleze ritmul respirației. Simptomele au început să se amelioreze treptat.

Doctorii explică faptul că această afecțiune poate provoca:

senzație de apăsare în piept,

dificultăți de respirație,

palpitații,

amețeli,

amorțeală la nivelul mâinilor, picioarelor sau buzelor.

În cazuri grave, apare rigiditatea musculară generalizată, cunoscută popular ca „mâini de pui” sau „gheare”.

Fenomen în creștere printre adolescenți

Potrivit Spitalului Central din Changsha, doar în luna august peste 30 de adolescenți au fost internați cu simptome similare — de zece ori mai mult decât în mod obișnuit.

De vină nu este doar presiunea școlară intensă, ci și factori precum anxietatea de examen, certurile, sperieturile bruște sau chiar folosirea excesivă a telefonului mobil.

Zhang Xiaofo, directorul secției de pediatrie, avertizează că în cazuri extreme această tulburare poate fi letală. Pentru prim ajutor imediat, el recomandă calmarea pacientului și folosirea unei metode simple: respirația într-o pungă de hârtie sau plastic, pentru a regla nivelul de oxigen și dioxid de carbon.