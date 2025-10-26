Un băiat de 11 ani a murit după ce tatăl l-a trimis la culcare, crezând că a băut alcool. Ce se întâmplase, de fapt, cu el

India găzduiește aproximativ 300 de specii de șerpi, dintre care cel puțin 60 sunt extrem de veninoși. Foto: Getty Images

Un băiat de 11 ani din Queensland, Australia, a murit în urma unei mușcături de șarpe veninos, după ce tatăl său l-a trimis la culcare spunându-i să „doarmă că o să-i treacă”, având impresia că era beat, arată concluziile unei anchete oficiale, potrivit People.

Pe 21 noiembrie 2021, Tristian James Frahm a fost găsit mort în casa lui din localitatea rurală Murgon, în regiunea South Burnett din Queensland. Autopsia a stabilit că băiatul a murit „din cauza unei hemoragii interne masive provocate de veninul unui șarpe brun (brown snake)”, potrivit documentului emis de autoritățile din Queensland.

Veninul acestui tip de șarpe poate cauza o tulburare gravă de coagulare a sângelui (VICC), care împiedică sângele să se coaguleze normal. Hemoragiile severe sunt rare, apărând în doar aproximativ 3% dintre aceste cazuri, arată raportul.

Tatăl a crezut că fiul său era beat

Conform concluziilor anchetei, Ainslie Kirkegaard a stabilit că trei adulți, inclusiv tatăl băiatului, Kerrod Frahm, „au primit informații că Tristian ar fi putut fi mușcat de un șarpe” după ce acesta căzuse de pe o mașină de tuns iarba cu o zi înainte de deces.

Aceștia l-au verificat pentru a găsi urme de mușcătură, dar neidentificând semne evidente și fiind convinși că băiatul băuse alcool, au pus simptomele — starea de rău, greața și oboseala — pe seama consumului de alcool. Din acest motiv, nu au chemat ajutor medical și l-au trimis la culcare să „doarmă până îi trece”.

Ancheta arată că Tristian ar fi putut fi salvat dacă primea îngrijiri medicale din timp, întrucât examinarea ar fi scos la iveală urmele mușcăturii, iar tratamentul ar fi putut contracara efectele veninului.

Deși tatăl său a insistat că băiatul „băuse trei doze de alcool”, analizele efectuate după deces nu au detectat nicio urmă de alcool în organismul copilului.

Simptome ignorate ore în șir

În timpul nopții, Tristian a prezentat simptome tot mai grave: vărsături, dureri abdominale și o stare accentuată de oboseală, care s-au agravat pe parcursul a zece ore. Dimineața următoare, polițiștii ajunși la fața locului au descoperit două urme pe glezna dreaptă, caracteristice unei mușcături de șarpe.

„Ar fi supraviețuit dacă primea ajutor mai devreme”

Poliția a concluzionat că băiatul „ar fi avut toate șansele să supraviețuiască dacă ar fi fost dus la spital la timp”.

Inițial, tatăl copilului fusese acuzat de omor din culpă, dar acuzația a fost retrasă în aprilie 2024.

„Această tragedie arată cât de esențial este tratamentul medical imediat în cazurile de mușcătură de șarpe”, a declarat Ainslie Kirkegaard, citată de postul 7News.