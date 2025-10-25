Un băiat de 12 ani a murit după ce a inhalat deodorant într-o provocare TikTok

Anchetatorii au găsit mai multe flacoane goale de deodorant în camera sa. Foto: Facebook / Clare Gillespie

Un băiat de 12 ani din Marea Britanie a murit după ce a participat la o „provocare” virală de pe TikTok, numită chroming, care implică inhalarea gazelor din sprayuri pentru a provoca euforie temporară, a dezvăluit o anchetă recentă, potrivit metro.co.uk.

Oliver Gorman, din Hyde (Greater Manchester), a fost găsit inconștient în camera sa pe 5 mai, la scurt timp după ce s-a întors cu familia din vacanță. Medicii au confirmat că băiatul a murit din cauza inhalării de gaz butan – o substanță extrem de periculoasă folosită în multe sprayuri deodorante.

Anchetatorii au găsit mai multe flacoane goale de deodorant în camera sa. Procurorul care a condus ancheta a calificat cazul drept „alarmant” și a acuzat TikTok că permite răspândirea acestor provocări periculoase, făcându-le ușor accesibile copiilor. El a cerut, de asemenea, etichete de avertizare mai vizibile și restricții de vârstă la vânzarea deodorantelor cu aerosoli.

Mama lui Oliver, Clare Gillespie, a descris copilul ca fiind „bun”, „dulce” și „foarte atașat de familie”. Ea a povestit că băiatul părea obosit după întoarcerea din vacanță și s-a retras în cameră, iar când nu a mai răspuns, l-a găsit inconștient, cu un flacon gol de deodorant căzut de pe pat.

Bullying din partea colegilor

Familia a spus că Oliver se simțea copleșit de trecerea la gimnaziu și, potrivit fratelui său mai mare, ar fi fost ținta unor remarci jignitoare din partea colegilor, deși nu s-au identificat cazuri concrete de hărțuire.

Poliția a confirmat că băiatul ar fi putut încerca provocarea chroming, popularizată pe TikTok, dar nu există dovezi că ar fi intenționat să-și ia viața.

„Nu cred că a vrut să moară. Cred că a fost o joacă ce a luat o întorsătură tragică”, a spus mama sa.

Procurorul Andrew Bridgman a concluzionat că moartea a fost un „accident tragic” și a avertizat asupra „conținutului înfricoșător” care circulă pe rețelele sociale, influențând tinerii vulnerabili.

După tragedie, familia a lansat campania Oliver’s Awareness, menită să atragă atenția asupra pericolelor provocărilor online și ale inhalării de substanțe toxice.