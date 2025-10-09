Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”

1 minut de citit Publicat la 17:16 09 Oct 2025 Modificat la 17:16 09 Oct 2025

Ceasul cumpărat din second hand FOTO: Reddit

O achiziție de doar 3 dolari dintr-un magazin second hand a stârnit valuri de reacții pe Reddit, după ce un utilizator a descoperit că obiectul ar putea valora de sute de ori mai mult.

Postarea, intitulată „Descoperire de 3 dolari într-un magazin second-hand”, a strâns peste 200 de aprecieri și prezintă fotografii detaliate cu un ceas bărbătesc Longines vintage, cu carcasă și cadran aurii, în stare excelentă, potrivit Yahoo Shopping.

„Am cumpărat acest ceas la pachet cu altele, pentru aproximativ 10 dolari”, a scris autorul postării. „Cred că acesta ar putea fi din aur – oare valorează mai mult decât aurul propriu-zis?”.

Imaginile au atras imediat atenția pasionaților de ceasuri și colecționarilor din comunitatea r/VintageWatches, mulți dintre ei fiind impresionați de posibilul „tezaur” găsit întâmplător.

Această poveste ilustrează perfect unul dintre cele mai mari avantaje ale cumpărăturilor vintage: bucuria de a descoperi adevărate comori la prețuri modice.

Ceasurile și accesoriile de calitate sunt deseori printre cele mai valoroase descoperiri din magazinele second-hand — uneori găsite chiar în buzunare, sertare sau alte locuri neașteptate.

Pe lângă plăcerea „vânătorii de comori”, cumpărăturile second-hand ajută la economisirea banilor și sunt o alegere prietenoasă cu mediul: achiziționarea de produse folosite previne acumularea de deșeuri și reduce consumul de resurse.

Un comentator a glumit: „Îți dau 20 de dolari pe el (te rog, te rog, te rog)”, estimând totodată că valoarea reală ar putea fi „în jur de 200–300 de dolari, poate chiar mai mult”.

Un alt utilizator a oferit o analiză detaliată: potrivit acestuia, ceasul ar fi un model Longines din anii ’60–’70, cu carcasă pătrată placată cu aur și mecanism automat. În starea actuală, ar valora între 100 și 200 de dolari, însă după o curățare și revizie profesională ar putea ajunge la 350–450 de dolari.

„Ai dat lovitura, un adevărat jackpot pentru doar 3 dolari!”, a concluzionat acesta.