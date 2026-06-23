Un bărbat a doborât recordul mondial pentru cel mai puternic strigăt produs vreodată de un om: „Am rămas răgușit câteva zile”

1 minut de citit Publicat la 23:38 23 Iun 2026 Modificat la 23:38 23 Iun 2026

Joseph a înregistrat cel mai puternic strigăt realizat vreodată de o persoană / sursă foto: Instagram - Joseph McGrail-Bateup

Joseph McGrail-Bateup, un australian profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat, a fost recunoscut drept cea mai zgomotoasă persoană din lume de către Guinness World Records.

În vârstă de 58 de ani, Joseph a înregistrat cel mai puternic strigăt realizat vreodată de o persoană, scrie Euronews.

El a strigat „now” (n.red acum) la 122,4 decibeli.

Astfel, a fost doborât recordul anterior de 121,7 dB, stabilit în 1994 de profesoara din Irlanda de Nord, Annalisa Flanagan.

Ea a strigat „liniște!” atât de tare, încât nivelul zgomotului a fost comparat cu cel al unui ferăstrău cu lanț, al unui avion la decolare sau al unei sirene de ambulanță.

Bărbatul spune că după ce a strigat „acum”, a rămas răgușit timp de câteva zile.

„Mi-au trebuit șapte încercări doar pentru un singur cuvânt, și anume «acum», iar vocea mi-a rămas răgușită și în următoarele câteva zile. Era răgușită. A fost groaznic. Așa că nu, nu te poți pregăti cu adevărat pentru asta. Dar e foarte distractiv când o faci”, a spus el.

El a mai adăugat că doborârea recordului nu a reprezentat neapărat un obiectiv pentru el.

„Nu ai cum să te antrenezi pentru așa ceva. Trebuie pur și simplu să aștepți ziua respectivă, mai ales când e vorba de o încercare de a stabili un record mondial”, a spus McGrail-Bateup.

Nu este prima performanță de acest fel pentru McGrail-Bateup. În 2019, el a doborât un alt record mondial, de data aceasta la tir cu arcul, reușind să tragă 10 săgeți în 60,03 secunde, depășind un record vechi din 2015.

De altfel, în 2024, a câștigat o competiție a acestei organizații, după ce a reușit să obțină cel mai puternic strigăt „Oyez, Oyez, Oyez”, măsurat la 98 de decibeli. Această formulă este folosită pentru a cere liniște și atenție înaintea anunțurilor oficiale.

Înainte de a doborî recordul, a testat mai multe cuvinte înainte de a se opri la „now”.

Strigătul său a fost înregistrat pe 2 mai, într-un studio de radio din Canberra, în prezența unui inginer acustic și a unor martori. Înregistrările au fost trimise către Guinness World Records, care a confirmat recordul vineri.