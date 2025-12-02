Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat

FOTO: Getty Images

Un bărbat care a încasat salarii timp de 10 ani, deși nu a fost nici măcar o zi la serviciu în toată această perioadă, a fost condamnat la 5 ani de închisoare în Kuweit. De asemenea, este obligat să returneze contravaloarea salariilor încasate și în plus să plătească o amendă uriașă.

Potrivit Gulf News, Curtea de Casație din Kuweit l-a condamnat pe bărbat - angajat la stat - infirmând astfel două decizii anterioare ale unor instanțe locale care l-au achitat.

Astfel, bărbatul va petrece cinci ani de închisoare, după ce s-a constatat că acesta a primit în mod ilegal salarii timp de 10 ani, deși a lipsit de la serviciu în toată această perioadă.

Instanța a dispus, de asemenea, ca bărbatul să ramburseze 104.000 dinari kuweitieni (292.000 de euro), reprezentând valoarea salariilor încasate ilegal, și i-a impus o amendă suplimentară egală cu dublul acestei sume, ca sancțiune financiară. Totalul pe care trebuie să-l returneze ajunge astfel la 312.000 dinari kuweitieni (876.000 de euro).

În plus, instanța a decis destituirea acestuia din funcție.

Potrivit dosarului, bărbatul, care lucra în departamentul de servicii pentru cetățeni, a continuat să primească salariul lunar timp de un deceniu, deși nu își mai îndeplinea atribuțiile și nici nu mergea la muncă. Ancheta a arătat că salariile erau virate fără nicio justificare, determinând autoritățile să deschidă un dosar penal pentru îmbogățire ilicită și abuz de fonduri publice.

Curtea de Casație a stabilit că probele demonstraseră clar absența lui de la locul de muncă și că încasase ilegal bani publici, concluzionând că achitările anterioare au fost eronate.

Hotărârea este una dintre cele mai dure emise în ultimii ani în cazuri de fraudă salarială în sectorul public și vine în contextul unor eforturi mai ample ale autorităților kuweitiene de a întări controlul, de a combate corupția administrativă și de a proteja fondurile statului.