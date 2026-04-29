Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro

Noul proprietar a descoperit că seiful avea un fund dublu, probabil adăugat ulterior, în interiorul căruia era ascunsă comoara. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 57 de ani din localitatea Trostberg landul Bavaria, Germania, a cumpărat un seif vechi, la mâna a doua, pentru doar 15 euro. Când l-a deschis, a descoperit înăuntru un lingou de aur de 250 de grame, cu o valoare de piață estimată între 32.000 și 34.000 de euro.

Seiful, care fusese la vânzare luni de zile la 20 de euro fără succes, a fost redus la 15 euro. Bărbatul l-a achiziţionat şi când l-a deschis, a descoperit înăuntru un lingou de aur de 250 de grame, cu o valoare de piață estimată între 32.000 și 34.000 de euro, relatează Il Messaggero.

Prețiosul obiect fusese uitat de fostul proprietar într-un compartiment ascuns. La prima vedere, lingou de aur nu era vizibil. Abia când noul proprietar a încercat să pună seiful în subsol a observat o anomalie. Astfel a descoperit că seiful avea un fund dublu, probabil adăugat ulterior, în interiorul căruia era ascunsă comoara.

Bărbatul a decis să raporteze autorităților descoperirea, contactând poliția din Trostberg pentru a returna lingoul. Aflând de descoperire, ofițerii l-au lăudat pe cetățean pentru onestitatea sa și au început o operaţiune prin care să-l găsească pe proprietarul inițial al seifului.

Investigațiile ulterioare au dezvăluit că seiful aparținea bunicului vânzătorului, care pur și simplu uitase că ascunsese lingoul de aur în seif cu ceva timp înainte. Întrucât aurul nu a fost furat, forțele de ordine au închis cazul.

Acum depinde de cumpărător și de acesta să gestioneze comoara în valoare de peste 30.000 de euro. Cu toate acestea, se pare că nu vor fi luate măsuri legale: persoana care a achiziționat seiful a declarat că va returna conținutul proprietarilor de drept.