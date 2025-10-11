Un bărbat din Anglia a găsit o monedă rară, veche de aproape 2.000 de ani, după șase ani de căutări pe același câmp

Cu ajutorul detectorului de metale, el a descoperit o monedă romană extrem de rară / FOTO: Getty Images

Ron Walters, în bărbat în vârstă de 76 de ani din Anglia, a avut parte de o surpriză uriașă după șase ani de căutări pe același câmp din Wall Heath. Cu ajutorul detectorului de metale, el a descoperit o monedă romană extrem de rară, veche de aproape 2.000 de ani - prima de acest fel găsită vreodată în Regatul Unit.

Moneda îl înfățișează pe împăratul Aulus Vitellius, care a domnit doar opt luni în timpul primului război civil al Imperiului Roman, o perioadă cunoscută drept „Anul celor patru împărați”.

Vitellius a fost al treilea împărat din acel an plin de lupte pentru putere, înainte ca Vespasian să urce pe tron.

Ron, fost sudor, spune că descoperirea a fost pur noroc și răbdare.

Potrivit acestuia, soția lui a fost impulsul de care avea nevoie pentru a face descoperirea inedită.

„Soția mea a fost cea care mi-a spus practic să «plec și să ies puțin din casă». M-am bucurat că am făcut-o. Am fost plecat câteva ore și am detectat un semnal. Am început să sap puțin, dar apoi am pierdut semnalul… L-am spart și apoi această monedă mi-a căzut în mână”, spune acesta, scrie Popular Mechanics.

El a mărturisit că a mers direct acasă după ce a găsit moneda respectivă.

„Aveam de gând să merg într-o joi, dar aproape că am renunțat. Inima îmi bătea de emoție când am văzut moneda. Am pus-o în buzunar și am mers direct acasă”, a povestit el.

Moneda a fost vândută cu aproape 6.000 de lire sterline

Specialiștii susțin că raritatea monedei vine din faptul că Vitellius a domnit extrem de puțin.

„A găsi o monedă din anul 69 d.Hr. este incredibil de rar”, a explicat Mark Hannam de la Fieldings Auctioneers pentru BBC.

„Majoritatea monedelor pe care le găsim în această țară sunt din secolele al III-lea și al IV-lea și vorbim despre o perioadă în care aurul era la cel mai înalt nivel de puritate”.

Bucata de istorie s-a dovedit extrem de valoroasă. Moneda a fost vândută la licitație unui colecționar din Scoția pentru aproape 6.000 de lire sterline, iar banii au fost împărțiți între Ron și proprietarul terenului.