Un bărbat din Costa Rica ar putea deveni cel mai vârstnic om din lume, la 119 ani. El spune că secretul longevității este familia

Flores are opt copii, 23 de nepoţi, 25 de strănepoţi şi o stră-strănepoată / Sursă foto: X

Un bărbat din Costa Rica în vârstă de 119 ani ar putea fi recunoscut drept cea mai vârstnică persoană din lume după ce specialiştii vor termina de verificat documentele istorice, relatează miercuri Reuters, citat de Agerpres.

Jose Flores locuieşte într-o casă modestă din oraşul Sardinal, la o distanţă de circa 20 de minute de coasta la Oceanul Pacific a Costa Rica, şi îşi petrece timpul aţipind pe parcursul zilei şi mâncând preparatele gătite de nepoata lui.

Familia bărbatului şi documentele oficiale susţin că bărbatul are 119 ani, ceea ce l-ar face cea mai vârstnică persoană din lume, însă verificare internaţională a datei lui de naştere este încă în desfăşurare, iar specialiştii nu au terminat de revizuit documentele istorice.

JUST IN: 119-year-old Costa Rican man Jose Flores is seeking official recognition as the world’s oldest person, with records listing his birth date as July 11, 1907. pic.twitter.com/nmFX141eMJ — Polymarket (@Polymarket) September 9, 2026

Sardinal este un oraş situat în Peninsula Nicoya, una dintre cele cinci regiuni cunoscute sub denumirea de ''Zone Albastre'' şi ai căror locuitori au tendinţa de a fi mai longevivi şi au şanse mai mari să atingă vârsta de 100 de ani.

Rezidenţii spun că longevitatea lor se datorează apei bogate în calciu şi magneziu, dietei bazate pe porumb şi fasole, muncii fizice şi legăturilor familiale şi comunitare puternice.

Hellen Flores, nepoata şi îngrijitoarea lui Jose, a spus că bunicul ei, care şi-a petrecut întreaga viaţă muncind la ţară, acum trăieşte ''calm şi fericit''. Din când în când povesteşte amintiri din trecut, glumeşte şi spune că unul dintre secretele vieţii sale îndelungate este familia.

''Fără iubire, afecţiune şi îngrijire nu ar mai fi cu noi'', a spus ea.

Potrivit lui Jorge Vindas, fondatorul Asociaţiei ''Zonei Albastre'' din Peninsula Nicoya, care studiază fenomenul longevităţii în această regiune, alţi factori contribuie de asemenea la explicarea cazurilor de longevitate ca cel al lui Flores.

Potrivit cărţii sale de identitate, Flores s-a născut pe 11 iulie 1907.

''Familia şi comunitatea sunt pe primul loc, alături de spiritualitate şi credinţa puternică a acestor oameni, care sunt foarte activi fizic'', a spus Vindas. Acesta a adăugat că rezidenţii mănâncă sănătos şi au o viaţă calmă, fără stres.

În cadrul procesului de verificare, Vindas a spus că asociaţia deţine registre istorice care trebuie confirmate de organizaţii internaţionale, inclusiv de Guinness World Records.

''Deţinem un număr important de documente, de la certificatul de naştere şi certificatul de botez la alte documente emise pe parcursul vieţii, de când a devenit tată şi altele'', a spus el, ''După ce este revizuită întreaga documentaţie, sperăm că va fi validată şi că vom primi în curând veştile bune''.

În timp ce procesul de validare continuă, familia Flores aşteaptă un răspuns care, conform lui Hellen Flores, ar avea o semnificaţie care depăşeşte limitele propriului cămin.

''Ar fi o sursă de mândrie atât pentru familie, cât şi pentru ţară'', a spus ea.

Flores are opt copii, 23 de nepoţi, 25 de strănepoţi şi o stră-strănepoată.

În prezent, cea mai vârstnică persoană din lume este Ethel Caterham din Marea Britanie, născută pe 21 august 1909 în Hampshire, Anglia, şi care a împlinit 117 ani în 2026. A fost desemnată cea mai bătrână persoană după ce călugăriţa braziliană Inah Canabarro Lucas a murit în aprilie 2025.