Un bărbat s-a prezentat la un punct de trecere a frontierei cu un permis de conducere emis de URSS. Ce au făcut vameşii

Un cetăţean ucrainean în vârstă de 62 de ani a prezentat la frontieră în Polonia un permis de conducere emis de autoritățile sovietice. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un incident inedit a avut loc la punctul de trecere a frontierei de la Malhowice, în Polonia. Un bărbat s-a prezentat cu un permis de conducere emis de URSS (n.red. ​Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice a fost un stat federal socialist care a existat din 1922 până în 1991, situat în Eurasia).

Este vorba despre un cetăţean ucrainean în vârstă de 62 de ani care a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile sovietice. Conform reglementărilor actuale, un astfel de document nu autorizează conducerea, deoarece Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice nu este parte la Convenția de la Viena privind reglementările rutiere, relatează presa din Polonia.

Cazul a fost trimis poliției, iar o cerere de urmărire penală a bărbatului va fi depusă în instanță.

Incidentul de la punctul de trecere a frontierei Malhowice nu este primul incident de acest gen care a avut loc recent în Polonia. Și în Gdynia, ofițerii de poliție au fost surprinși de ce au descoperit în timpul unui control rutier pentru exces de viteză.

Poliția din Gdynia a oprit un șofer care conducea o maşină Audi pentru depășirea limitei de viteză cu 33 km/h. Conform procedurii, bărbatul ar fi trebuit să primească o amendă. Cu toate acestea, controlul poliţiei a scos la iveală o situație mult mai gravă. Conducătorul auto s-a dovedit a fi un cetățean ucrainean în vârstă de 53 de ani, iar după verificarea documentelor sale, ofițerii au stabilit că permisul de conducere era invalid.

Documentul data din vremea Uniunii Sovietice, care s-a prăbușit acum aproape un sfert de secol.

Poliția a declarat că șoferul a primit o amendă de 800 PLN, adică aproape 200 de euro pentru exces de viteză, iar ofițerii au trimis în instanţă cazul bărbatului, la Tribunalul Districtual din Gdynia.